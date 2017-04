Endstation Halbfinale für Haas

Samstag, 22.04.2017

Einige namhafte Spielerinnen hatte Barbara Haas auf ihrem Weg ins Halbfinale des mit 60.000 US Dollar dotierten ITF-Turniers in Dothan, Alabama, besiegt. Allen voran die Tunesierin Ons Jabeur, der Haas in der zweiten Runde nur zwei Spiele überlassen hatte. In der Vorschlussrunde war gegen die an Position acht gesetzte Kristin Ahn für Österreichs Nummer eins indes nichts zu holen, Haas unterlag glatt mit 2:6 und 2:6. Für Haas dennoch mehr als ein Achtungserfolg, zumal die Setzliste von Spielerinnen wie Madison Brengle und Talyor Townsend angeführt wurde.

Barbara Haas im Steckbrief