Kitz-MotD: Pablo Cuevas vs. Sebastian Ofner

Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinals Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale

Sebastian Ofner trifft am heutigen Mittwoch bei den Generali Open in Kitzbühel auf die Nummer 1 des Turniers, Pablo Cuevas. In seinem fünften Match auf dieser Ebene ist der Österreicher auch diesmal wieder der klare Außenseiter.

Doch das weiß Ofner freilich selbst. Auf die Frage, ob man den 21-Jährigen als "gefährlichen Außenseiter" bezeichnen dürfe, antwortete er schmunzelnd: "Ja, das bin ich."

Ofner: "Zeige keinen Respekt"

Selbstvertrauen gab ihm auch der letzte Auftritt in der Gamsstadt, als er am Montag Nikoloz Basilashvili mit 7:5, 3:0 (w.o.) besiegte. Nervosität? Fehlanzeige! "Mir kommt sicher zugute, dass ich sehr nervenstark bin und ich auf dem Platz keinen Respekt zeige", erklärte Ofner.

Mit Cuevas wartet nun aber ein anderes Kaliber auf den Steirer. "Er ist ein sehr guter Sandplatzspieler. Das wird sehr schwierig. Ich konzentriere mich auf mein Spiel, schaue, dass ich mein bestes Tennis zeige, dann werden wir eh sehen", geht Ofner auch in dieses Spiel unbekümmert.

Cuevas selbst zeigte sich zuletzt nicht unbedingt in Topform, scheiterte in Hamburg und Bastad jeweils schon zum Auftakt. Zuvor musste er verletzungsbedingt Wimbledon absagen, Ofner will das allerdings nicht überbewerten. "Ich schätze, dass es nicht so eine große Rolle spielt, dass er verletzt war und nichts gewonnen hat."

Gelingt Ofner die nächste Überraschung?

Zudem liege der in Argentinien geborene Urugayer nicht umsonst auf Platz 27 des ATP-Rankings. Ofner liegt aktuell noch auf Rang 157, könnte mit einem weiteren Sieg aber weiter vorrücken und dabei sogar Jürgen Melzer überholen und dessen ebenfalls in Kitzbühel spielenden Bruder Gerald attackieren.

Für Ofner wird das aber keine Rolle spielen. Der Mann mit der Wildcard will auf der großen Bühne weiter überraschen, ein Sieg gegen Cuevas würde eine solche Überraschung bedeuten - in ziemlich großem Ausmaß. Im zweiten Spiel nach 12:30 Uhr wird der Rookie das Spiel auf dem Centre Court in Angriff nehmen.

Wettanbieter Interwetten sieht Pablo Cuevas jedenfalls als klaren Favoriten, was auch die Siegquote von 1,25 verdeutlicht. Für den Sieg von Wimbledon-Sensationsmann Sebastian Ofner bieten die Buchmacher das 3,6-fache des Einsatzes. Passend dazu bietet Interwetten auch Spezialwetten rund um Melzer, Ofner und Kohlschreiber in Kitzbühel an.

*Stand der Quoten: Mittwoch, 2. August, 09:30 Uhr.