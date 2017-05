Wie anno 2016

Freitag, 26.05.2017

Dominic Thiem wurde bei der Auslosung zu den French Open 2017 auf den Ast von Novak Djokovic gelost - und bekommt es in der ersten Runde mit dem australischen Enfant Terrible Bernard Tomic zu tun. Als erster Gesetzter würde in Runde drei Steve Johnson warten, danach ein alter Bekannter: David Goffin. Gegen den Belgier hatte Thiem im vergangenen Jahr in Paris im Viertelfinale gewonnen, bei den Australian Open Anfang 2017 und zuletzt in Monte Carlo indes verloren.

Ebenfalls in der unteren Hälfte findet sich Rafael Nadal wieder, Andy Murray und Stan Wawrinka bespielen als Favoriten die andere Seite des Tableaus. Rom-Sieger Alexander Zverev beginnt gegen Fernando Verdasco, er liegt auf Kurs Murray. Interessante Aufgaben gibt es auch für zwei andere deutsche Starter: Philipp Kohlschreiber muss gegen Nick Kyrgios ran, Dustin Brown gegen Gael Monfils.

Zu Beginn der Auslosung hatten die Vorjahres-Gewinner Garbine Muguruza und Novak Djokovic die Trophäen für die Sieger der Einzel-Wettbewerbe in den Saal gebracht, einige Worte an die Anwesenden gerichtet. Muguruza auf Englisch, Djokovic in der Landessprache seiner Gastgeber. Beide Titelverteidiger gehen mit einigen Fragezeichen in das Turnier 2017, der Serbe mit seinem neuen Coach Andre Agassi, Muguruza, nachdem sie zuletzt in Rom verletzungsbedingt aufgeben musste.

Hier die Auslosung in Paris