Melzer-Brüder und Thiem bei Australian Open

Samstag, 14.01.2017

Melzer besiegte in der dritten Qualifikationsrunde den US-Amerikaner Rajeev Ram (20) mit 6:2, 3:6 und 6:3. Der Weltranglisten-296. ist damit neben seinem Bruder Gerald und Dominic Thiem der dritte Österreicher im Herren-Einzelbewerb des Grand-Slam-Turnieres.

Jürgen trifft nun in Runde 1 am Montag auf Roger Federer, sein Bruder bekommt es mit dem Lokalmatador Alex De Minaur zu tun. Thiem trifft erst am Dienstag auf den Deutschen Jan-Lennard Struff.

