Österreichisch-deutsches Duell in Melbourne

Freitag, 13.01.2017

Ziemlich lange spannten die Veranstalter der Australian Open die Tennisfans weltweit auf die Folter. Erst wurde die Auslosung von Mitternacht nach MEZ in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wegen Regens auf 1:00 Uhr verschoben, zu diesem Zeitpunkt sah man bei der auch im Internet live übertragenen Zeremonie gar nichts. Dann mit Verspätung den Beginn von dieser, mit zunächst vielen, langen Unterhaltungen, ehe es um kurz vor 1:30 Uhr endlich ernst wurde. Nach der Ermittlung des Damen-Tableaus, das diesmal (so wie berichtet) ohne österreichische Beteiligung über die Bühne gehen wird, durften die zwei rot-weiß-roten Herren ganz gespannt auf ihr Hauptfeld-Los blicken. Es hat ihnen gemischtes Glück gebracht.

Die von der Papierform her schwierigere Ausgangslage hat am Anfang Dominic Thiem. Denn der achtgesetzte Niederösterreicher (ATP 8) muss gleich in der ersten Runde des ersten Grand Slams der neuen Spielzeit in Melbourne zu einem österreichisch-deutschen Duell antreten, der 23-Jährige bekommt es mit dem 26-jährigen Jan-Lennard Struff (ATP 64) zu tun. Dahingegen hat Gerald Melzer einen jungen Wildcard-Besitzer vor sich: Der 26-jährige Niederösterreicher (ATP 84) trifft zum Beginn auf den aufstrebenden, 17 Jahre alten, australischen Lokalmatador Alex De Minaur (ATP 333). Der routinierte Deutsch-Wagramer ist im ersten Teil des Rasters, Thiem in der unteren Rasterhälfte zu finden.

Weitere Informationen folgen.

