Feines Raffl-Tor gegen die Washington Capitals

Donnerstag, 22.12.2016

Dabei umkurvte der ÖEHV-Crack hinten rum das Tor und bezwang Washington-Goalie Holtby mit dem sogenannten Bauerntrick.

Mit dem Erfolg nach Penaltyschießen gegen das Team des russischen Stars Alexander Ovechkin fanden die in der Eastern Conference fünftplatzierten Flyers nach zwei Niederlagen auf die Erfolgsstraße zurück. Zuvor hatten sie zehn Spiele in Serie gewonnen. Am Donnerstag (Ortszeit) trifft Philadelphia auf den Nachzügler New Jersey Devils.

