NFL im gratis Livestream: Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks heute live

Die Los Angeles Rams wurden in der vergangenen NFL-Week von den New Orleans Saints gestoppt. Gibt es für die Rams die zweite Niederlage in Folge? Gegner sind die Seattle Seahawks. Das Spiel gibt's im TV auf PULS 4 und hier im Livestream.

Vorschau auf das NFC Championship Game: Könnte ein potentiell spannendes Division-Matchup werden, wie wir es vor einigen Wochen in Seattle bereits gesehen haben. Die Seahawks sind dort stark, wo die Rams anfällig sind: im Run Game und mit vertikalem Passspiel. Können sie L.A. damit erneut ärgern? Umgekehrt aber sollten auch die Rams das Duell gegen einen durchwachsenen Seahawks-Pass-Rush an der Line of Scrimmage definitiv dominieren können, was es sehr schwer macht, diese Offense zu verteidigen.

NFL Live: Wo kann ich Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks im Livestream sehen?

In Österreich gibt's die Partie im Fernsehen live auf PULS 4, zum Livestream geht's hier entlang! Falls das Live-Video nicht korrekt dargestellt wird, schalte deinen Ad-Blocker aus.

Über die gesamte Saison zeigt PULS 4 pro Woche mindestens ein Livespiel am Sonntagabend.