Football-Krone von Wien: Vikings vs. Dragons

Was wie ein Kapitel aus einem Heldenepos klingt ist das letzte Spiel im Grunddurchgang der American Football League am Sonntag, 2. Juli. Und es geht dabei um nichts geringeres als die Football-Krone von Wien.

Im Hauptstadt-Duell Dacia Vikings vs. Danube Dragons geht es um viel mehr als um Sieg oder Niederlage. Es geht um die Ehre. Eine Serie von 14 Siegen in Folge gegen den Rivalen aus Stadlau zeugt von der Favoritenrolle der Wikinger. Doch jedes Derby hat seine eigenen Gesetze, außerdem treffen die beiden Hauptstadt-Teams in dieser Saison zum ersten Mal aufeinander.

Prominente Unterstützung für die Wikinger

Ein prominenter Fan der Dacia Vikings fiebert diesem Spiel immer besonders entgegen. Peter L. Eppinger, ist fast bei jedem Heimspiel der Men in Purple, Gold and White mit dabei. "Ich verfolge die Spiele der Vikings schon jahrelang, aber die Spiele gegen das zweitbeste Team Wiens ist immer ein Highlight," kommentiert Eppinger, der kürzlich zum Sprecher der "Liste Kurz" ernannt wurde, mit einem Augenzwinkern. Der ehemalige Ö3-Moderator trat sogar schon einmal als Nellie am Feld der Hohen Warte auf, als Dank für die Unterstützung der Fans bei der beliebten TV-Sendung "Dancing Stars".

Entscheidungsspiel in der letzten Runde

Neben einem emotionalem Duell um die Vorherrschaft in der Hauptstadt geht es für beide Teams auch um eine gute Ausgangssituation in den Playoffs. Die Dacia Vikings können mit einem Sieg den ersten Platz in der Tabelle einzementieren, und so auf einen potentiell "leichteren" Gegner im Halbfinale (23. Juli, 15:00 Uhr, Stadion Hohe Warte) hoffen. Für die Donaudrachen ist der Zug für ein Heimspiel in den Playoffs zwar schon abgefahren. Man kann sich aber noch den fünften Tabellenplatz aus eigener Kraft sichern und würden im Wild Card Game so auf den Vierten anstatt des Dritten im AFL-Ranking treffen.