Dacia Vikings gegen Steelsharks ohne Probleme

Sonntag, 18.06.2017

Nach einem schnellen Ballverlust im ersten Drive fingen sich die Vikings rasch und punkteten postwendend durch QB Kevin Burke und Marco Gagic über 60 Yards zum 7:0! Über die selbe Distanz lief wenig später Maurice Wappl zum zweiten Wiener Touchdown; den Kick zum Extrapunkt verwandelte wieder Bernhard Seikovits.

Nach kurzem Pass von Burke machte Dominik Bundschuh das Trio zum 21:0 komplett. Vor dem ersten Seitenwechsel sicherte Christoph Gombkötö durch seine Interception nochmals das Ballrecht für Wien - Alexander Hertel verwertete mit einem spektakulären Lauf zum 28:0 (PAT Seikovits)!

9 Vikings - 10 Scores

Im zweiten Viertel reihten sich Stefan Postel, Philipp Dubravec (beide nach Pass von Kevin Burke) und Charles Dieuseul in die Riege der Wiener Scorer ein. Für das Bigplay vor der Pause sorgte Santino Schlimpert mit einem sehenswerten Kick off-Return-Touchdown zum 55:7!

Im Abschlussviertel scorten die Vikings noch zwei weitere Male: Diesmal mit QB Alex Thury - mal mit Pass auf Dominik Bundschuh, der zum weiten Mal an diesem Tag anschrieb, dann auf auf Receiver Yannick Mayr, der über 78 Yards(!) den zehnten Touchdown für die Wikinger erzielte. Als Kicker verwandelte Maurice Wappl beide Extrapunkte!

Stimmen zum Spiel

Steelsharks Headcoach Keith Sealund: "Offensichtlich ist das die oberste Klasse der AFL und Europas. Wir haben ein Team mit sehr starken und schnellen Spielern gesehen. Wir müssen noch sehr viel an uns arbeiten um mit einem Gegner auf diesem Niveau mithalten zu können. Wir wussten was auf uns zukommt und haben die Vikings eingehend studiert, aber es in Natura zu erleben ist wieder eine andere Geschichte. Ich bin trotzdem stolz auf mein Team, sie haben bis zum Schluss gekämpft."

Vikings Headcoach Chris Calaycay: "Heute haben wir unseren Job erledigt. Wir haben uns trotz der Interception zu Beginn des Spiels nicht aus dem Konzept bringen lassen. Bereits früh im Spiel konnten wir uns einen komfortablen Vorsprung herausarbeiten und so konnten wir viele junge Spieler einsetzen, was für die Erfahrung und Weiterentwicklung von unschätzbarem Wert ist."

Technische Daten

Dacia Vikings vs. Steelsharks Traun 69:22 (28:0/27:7/0:8/14:6)

Touchdowns: Marco Gagic, Maurice Wappl, Dominik Bundschuh (2), Alexander Hertel, Stefan Postel, Philipp Dubravec, Charles Dieuseul, Santino Schlimpert, Yannick Mayr

PATs: Bernhard Seikovits (7), Maurice Wappl (2)

Stadion Hohe Warte, 2086 Zuschauer

