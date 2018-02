Svindal bricht mit Abfahrts-Gold Rekord von Matt

Premier League Darts Do 15.02. Duell der Ex-Weltmeister: Anderson vs. van Gerwen NHL Fr 16.02. Battle of New York: Rangers - Islanders live auf DAZN DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Indian Super League Goa -

Chennai Copa del Rey Valencia -

Teneriffa Premier League Darts Premier League: Newcastle Copa del Rey Real Madrid -

Malaga Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves A-League Sydney Wanderers -

Newcastle DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Copa del Rey Gran Canaria -

Fuenlabrada U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Copa del Rey Barcelona -

Saski-Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Februar Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV -

Heerenveen NCAA Division I Indiana @ Iowa Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand NCAA Division I Texas A&M @ Arkansas NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Februar Karate1 Premier League Premier League: Dubai Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finale Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes Superliga Banfield -

Boca Juniors NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Februar NHL Wild @ Islanders League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Februar Ligue 1 Troyes -

Dijon Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Februar Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Novara -

Fenerbahce NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Februar J1 League Tosu -

Kobe Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Six Nations Frankreich -

Italien Primera División La Coruna -

Espanyol NBA Timberwolves @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Februar Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Six Nations Irland -

Wales Premier League Liverpool -

West Ham Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Six Nations Schottland -

England Serie A Bologna -

CFC Genua Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes King Of Kings King of Kings 54 Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Pro14 Scarlets -

Ulster Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) NBA Magic @ 76ers Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Februar Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo NBA Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Strassburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning

Aksel Lund Svindal hat am Donnerstag in Jeongseon einiges für die Ski-Geschichtsbücher getan. Er ist Norwegens erster Olympiasieger in der Abfahrt und zugleich mit 35 Jahren ältester Goldmedaillengewinner in einer Alpindisziplin überhaupt. Außerdem schloss er zur Niederösterreicherin Michaela Dorfmeister auf, die bisher als Einzige in Abfahrt und Super-G Olympiasiege errungen hat (2006).

Bei all diesen Aufzählungen wiegelte Svindal gleich einmal ab. "Es ist cool, ein Gold zu bekommen. Aber wenn du über die Ziellinie fährst, und du siehst, dass du auf einen Medaillenrang liegst oder auf Gold, dann denkst du nicht viel an die Geschichte, das ist zu emotional", erklärte der Mann aus Kjeller, der auch in Innsbruck eine Wohnung hat. Er verwies darauf, dass es allein darauf angekommen sei, diese eine Chance zu nützen. "Sie kommt nicht wieder. Es gab nur diese eine nach einer Woche des Wartens."

Svindal fuhr im Mittelteil und unterem Streckenabschnitt ein starkes Rennen, sein Teamkollege Kjetil Jansrud war oben klar voraus. Am Ende kam ein norwegischer Doppelsieg raus. Und damit auch ein Doppelerfolg für den Head-Servicemann, der beide Speed-Stars betreut und für den österreichischen Cheftrainer Christian Mitter. "Es ist bemerkenswert. Wir sind so ein kleines Team und sitzen beide hier. Bei Olympia musst du gut genug für den Fight sein und dann musst du kämpfen", sagte Jansrud, der 2014 in Sotschi Olympia-Gold im Super-G gewann. Svindal hatte 2010 in Vancouver/Whistler den Titel in dieser Disziplin errungen.

Svindal löst Matt ab

Als ältester Gewinner löste Svindal den Tiroler Mario Matt ab, der 2014 in Sotschi mit 34 zur Slalom-Goldmedaille fuhr. Bei den Damen führt Dorfmeister dieses Ranking mit 32 an, Lindsey Vonn will das in Südkorea toppen. "Ich bin alt, das ist der Anfang vom Ende. Das ist definitiv mein letztes Olympia. Nichts ist hundert Prozent sicher, aber das ist nahe dran", erklärte Svindal, der auch zwei Trophäen für den Gesamtweltcupsieg und fünf WM-Goldmedaillen (zwei in der Abfahrt) daheim hat.

Auf die Frage, ob er seine Karriere nun als vervollständigt betrachte, meinte Svindal lachend: "Ich habe nie (die Abfahrt in/Anm.) Kitzbühel gewonnen, deshalb ist es nicht komplett. Keine Karriere ist jemals komplett, du versuchst immer, so viel zu gewinnen, wie du kannst." Er sei einfach sehr glücklich, es sei seit Jahren das erste Mal, dass er im Februar überhaupt noch Ski fahre. "Das ist ein wirklich gutes Timing. Das ist ein spezieller Tag."

Olympia 2018: Die häufigsten Starter bei Winterspielen © getty 1/22 Der japanische Skispringer Noriaki Kasai nimmt in Pyeongchang als erster Sportler der olympischen Geschichte zum achten Mal an Winterspielen teil. SPOX zeigt, welche Athleten neben ihm am häufigsten bei olympischen Winterspielen dabei waren. © getty 2/22 Acht Teilnahmen: Noriaki Kasai (Japan) 1992-2014 Skispringen © getty 3/22 Sieben Teilnahmen: Albert Demtschenko (Russland) 1992-2014 Rodeln © getty 4/22 Sechs Teilnahmen: Janne Ahonen (Finnland) 1994-2014 Skispringen © getty 5/22 Claudia Pechstein (Berlin) 1992-2018 Eisschnelllauf © getty 6/22 Jochen Behle (Willingen) 1980-1998 Skilanglauf © getty 7/22 Ole Einar Björndalen (Norwegen) 1994-2014 Biathlon © getty 8/22 Colin Coates (Australien) 1968-1988 Eisschnelllauf © getty 9/22 Michael Dixon (Großbritannien) 1984-2002 Skilanglauf/Biathlon © getty 10/22 Alfred Eder (Österreich) 1976-1994 Biathlon © getty 11/22 Carl-Erik Eriksson (Schweden) 1964-1984 Bob © getty 12/22 Georg Hackl (Berchtesgaden) 1988-2006 Rodeln © getty 13/22 Raimo Helminen (Finnland) 1984-2002 Eishockey © getty 14/22 Wilfried Huber (Italien) 1988-2006 Rodeln © getty 15/22 Emese Hunyady (Österreich) 1984-2002 Eisschnelllauf © getty 16/22 Harri Kirvesniemi (Finnland) 1980-1998 Skilanglauf © getty 17/22 Marja-Liisa Kirvesniemi (Finnland) 1976-1994 Skilanglauf © getty 18/22 Markus Prock (Österreich) 1984-2002 Rodeln © getty 19/22 Teemu Selänne (Finnland) 1994-2014 Eishockey © getty 20/22 Sergej Tschepikow (Russland) 1988-2006 Biathlon © getty 21/22 Gerda Weissensteiner (Italien) 1988-2006 Bob/Rodeln © getty 22/22 Armin Zöggeler (Italien) 1994-2014 Rodeln

Comeback-Kid Svindal

Svindal hat in seiner Karriere bereits viele Verletzungen hinnehmen müssen. 2016 gewann er in Kitzbühel den Super-G, tags darauf stürzte er bei schlechten Sichtverhältnissen in der Abfahrt und zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Meniskus im rechten Knie zu. 2017 brach er die Saison zwischen Wengen und den Hahnenkammrennen wegen einer neuerlichen und dringend notwendigen Knieoperation ab. "Ich hatte wegen meines Knies ein paar Probleme im Dezember, aber seitdem hat es sehr gut funktioniert", versicherte er in Jeongseon.

Im Oktober 2014 riss sich Svindal nach dem Skitraining des norwegischen Teams in Sölden bei einem Jux-Fußballspiel die Achillessehne und fiel ein Jahr aus. Im November 2007 war er in Beaver Creek im Abfahrtstraining schwer gestürzt und im Gesicht und am Gesäß operiert worden. Er hatte einen Jochbeinbruch und einen doppelten Nasenbeinbruch sowie eine lange und tiefe Schnittwunde am Gesäß erlitten. Immer wieder kämpfte sich Svindal zurück, immer wieder feierte er große Siege.

Mayer gratuliert sofort

Gratulationen kamen sogleich auch von Matthias Mayer, der als Abfahrts-Olympiasieger abgelöst wurde. "Gratulation an den Olympiasieger, an den Aksel, ich glaube, wenn es wer richtig verdient hat, dann ist es er, wenn man die letzten Jahre so hernimmt. Wirklich großartig", verbeugte sich der Kärntner.

Da in Jeongseon bereits am Freitag das nächste Rennen für die Herren anstand, war bei Svindal gutes Zeitmanagement gefragt. Am Abend stand ja auch die Medaillenzeremonie auf der eine Stunde entfernten Medal Plaza in der Nähe des Olympiastadions in Hoenggye auf dem Programm.

Svindal erklärte, Kraft aus diesen Erlebnissen zu gewinnen, das sei die beste Vorbereitung auf den kommenden Tag. "An Tagen wie diesen ist die letzte Sache, dass du auf dem Podium stehst und die Medaille bekommst. Und wenn sie dann die Hymne spielen, ist es getan, ist es perfekt. Und das ist dann das Zeichen, und du beginnst schon während der Hymne an den nächsten Tag zu denken.