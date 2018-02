Trainings-Erkenntnisse: Darauf kommt es bei der Olympia-Abfahrt an

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Fed Cup Sa 10.02. Fed Cup en masse: Alle Spiele im Superfeed DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. Februar Indian Super League Kalkutta -

Kerala CEV Champions League (W) VakifBank Istanbul -

Dinamo Moskau Cup Galatasaray -

Konyaspor Premier League Darts Premier League: Cardiff Cup Brügge -

Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

FC Barcelona NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NCAA Division I Duke @ North Carolina NHL Golden Knights @ Sharks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

09. Februar Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Viertelfinale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale M-1 M-1 Challenge: St. Petersburg Pro14 Edinburgh -

Leinster Premiership Bath -

Northampton Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas NBA Clippers @ Pistons A-League Melbourne City -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Februar Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 1 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 1 Primera División Villarreal -

Alaves Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 1 Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Halbfinale Six Nations Irland -

Italien Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Six Nations England -

Wales Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale NCAA Division I Mississippi State @ Missouri Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Primeira Liga Portimonense -

Benfica Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) NBA Pelicans @ Nets NHL Oilers @ Sharks BSL Besiktas -

Tofas DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Februar Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 2 Primera División FC Sevilla -

Girona Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 2 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 2 Eredivisie Ajax -

Twente Liga ACB Barcelona -

Bilbao Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Premiership Harlequins -

Wasps Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Finale Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Six Nations Schottland -

Frankreich Primera División FC Barcelona -

Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Bröndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Liga ACB Real Madrid -

Teneriffa Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes NHL Rangers @ Jets NBA Cavaliers @ Celtics NHL Sharks @ Ducks Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Februar Premier League Chelsea -

West Bromwich Primera División La Coruna -

Real Betis NBA Spurs @ Jazz Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. Februar NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. Februar CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Kasan NBA Clippers @ Celtics DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Indian Super League Goa -

Chennai Copa del Rey Valencia -

Teneriffa Premier League Darts Premier League: Newcastle Copa del Rey Real Madrid -

Unicaja Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves A-League Sydney Wanderers -

Newcastle DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Februar Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale Copa del Rey Gran Canaria -

Fuenlabrada U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Copa del Rey Barcelona -

Saski Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Februar Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Februar Karate1 Premier League Premier League: Dubai Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finals Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Februar NHL Wild @ Islanders League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Februar Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds

Die Olympiaabfahrt in Jeongseon dürfte keine allzu schwierige, aber dafür eine knifflige Aufgabe werden. So in etwa beschrieb es Skirennläufer Hannes Reichelt nach dem ersten Training am Donnerstag, in dem er 2,08 Sekunden Rückstand hatte. Bester war der Kanadier Manuel Osborne-Paradis vor Kjetil Jansrud (NOR/0,31), Mauro Caviezel (SUI/0,45) und Olympiasieger Matthias Mayer (0,75).

Nach nur 1:40,45 Minuten schwang Osborne-Paradis im Ziel ab, richtig ins Schwitzen kommen die Speed-Asse bei dieser Streckenlänge auf dem stumpfen und aggressiven Schnee nicht. Schwierigkeitsgrad und Geschwindigkeit halten sich in Grenzen, dafür werden fehlerfreies Durchkommen und die perfekte Materialstimmung eine große Rolle spielen. "Es braucht eine saubere und exakte Fahrt von oben bis unten, wie in einem Guss. Und du musst schauen, dass du Tempo machst. Ein Fehler wird dir hier herunter nicht erlaubt", sagte Vincent Kriechmayr (+1,88).

Es sei eine schöne Abfahrt, mit wenig Speed und nicht richtig spektakulär. Mit den Klassikern habe dies nichts zu tun, meinte Kriechmayr. "Wenn man als Tourist unterwegs ist, ist es unglaublich, die Piste ist super präpariert. Aber auch für uns ist es unglaublich, auf diesem Schnee Ski zu fahren, du bekommst ein richtig gutes Gefühl. Es ist keine Mausefalle oder ein Brüggli-S drinnen, umso schwieriger macht es, dass man da schnell ist. Ich bin ein Athlet, der anspruchsvoller lieber hat. Aber ich werde sicher einen Weg finden, hier auch schnell zu sein." Im Weltcup wäre dies eine der leichteren Abfahrten, meinte der Oberösterreicher.

Olympiasieger Mayer glaubt an einen großen Favoritenkreis

Olympiasieger Mayer kam schon ganz gut zurecht. "Ich bin ja nur Vierter, das wäre genau die Lederne", sagte er lachend. "Für das erste Mal war das auf jeden Fall ganz okay, ich wollte eine Besichtigungsfahrt machen, die ist mir gut gelungen. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben." Die Kurven seien von Start bis Ziel relativ gleich, man müsse sehr konzentriert fahren. "Die Sprünge sind schön, aber die Abfahrt ist ein bisserl kurz. Man ist nicht richtig müde, wenn man im Ziel ist." Er glaubt, dass es einen großen Favoritenkreis geben werde.

Olympia 2018: Das sind die Wettkampfstätten in Südkorea © getty 1/16 Dass die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea stattfinden, ist hinreichend bekannt. Doch wie sehen eigentlich die Wettkampfstätten in Pyeongchang aus? SPOX zeigt sie euch und startet mit dem Alpensia Skisprung Zentrum. © getty 2/16 Alpensia Ski Jumping Center © getty 3/16 Olympic Sliding Center © getty 4/16 Alpensia Biathlon Center © getty 5/16 Alpensia Biathlon Center © getty 6/16 Alpensia Cross-Country Center © getty 7/16 Gangneung Hockey Centre © getty 8/16 Gangneung Hockey Centre © getty 9/16 Kwandong Hockey Centre © getty 10/16 Gangneung Curling Centre © getty 11/16 Gangneung Ice Arena © getty 12/16 Gangneung Oval © getty 13/16 Jeongseon Alpine Centre © getty 14/16 Jeongseon Alpine Centre © getty 15/16 Yongpyong Alpine Centre © getty 16/16 Phoenix Snow Park (Bokwang)

Wie Mayer fehlte auch Max Franz beim Olympiatest 2016 verletzungsbedingt, ist also erstmals in Jeongseon. Mit 0,94 Sekunden Rückstand kam er auf Rang sechs, gleich beim ersten Sprung war er in die Schläge reingekommen und verlor Zeit. "Unten runter habe ich mich dann gut gehalten. Es ist cool zum Fahren, mir taugt es. Du musst dich ein bisserl spielen, die engere Linie wählen, wenig Meter fahren, aber nicht zu hart hindrücken."

Beim Videostudium werde er am Feinschliff für die Linie arbeiten. Es sei nicht unbedingt das Anspruchsvollste, das man in der Saison habe, aber es seien durchaus Passagen drinnen, die schwer zu fahren seien. "Und es ist eine Abfahrt, auf der sehr viele schnell sein können. Es ist nichts drinnen, wo man groß was verhauen kann. Das ist das, was gefährlich ist, da muss jede Kurve sitzen. Es wird ein Fight, ein Tüfteln an der Linie, um das richtige Material zu finden, weil es so aggressiv ist", weiß Franz, was in den nächsten Tagen noch zu tun ist.

Reichelt erwartet Material-Schlacht

"Interessant ist die Abfahrt. Dass sie mir taugt, kann ich noch nicht behaupten, wenn ich zwei Sekunden hinten bin", sagte Reichelt. "Ich glaube, dass es ein bisschen eine Material- oder Setup-Schlacht wird, man darf sich keine Fehler erlauben. Und heute habe ich mir zu viele erlaubt, weil du nie mehr richtig Tempo aufnehmen kannst. Weil es keine Passagen gibt, wo es richtig steil ist, dass du wieder Schwung bekommst. Das macht es sehr schwer, schnell zu sein. Es wird gefinkelt."

Die schönsten Athletinnen bei Olympia 2018 © getty 1/16 Olympia 2018 ist das größte Wintersportevent des Jahres. Doch nicht nur sportlich geht es heiß her, auch die Athletinnen wie zum Beispiel Alexa Knierim (Paarkunstlauf) tun mit ihrem Äußeren ihr Übriges. SPOX zeigt die Beautys der Spiele. © laragut.ch 2/16 Lara Gut (SUI, Ski alpin): Lara Gut weiß um ihre Vorzüge und zeigt diese offenbar auch gerne. © instagram 3/16 Rowan Cheshire (GBR, Ski Freestyle): Rowan Chesire unter Palmen, einfach WOW. © getty 4/16 Karen Chen (USA/Eiskunstlauf): Die Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln macht auf dem Eis zweifelsfrei eine gute Figur. © instagram 5/16 Hannah Teter (USA, Snowboard): Die Amerikanerin weiß definitiv von vorne und von hinten zu überzeugen. © Sportmagazin/Helge Kirchberger 6/16 Anna Veith (AUT, Ski alpin): Anna Veith, früher Fenninger, macht auf der Piste eine gute Figur. Abseits kann sie sich ebenfalls sehen lassen. © instagram.com/mikaelashiffrin 7/16 Mikaela Shiffrin (USA/Ski Alpin): Shiffrin ist eine der Top-Favoriten auf eine Goldmedaille. Auch äußerlich ist sie eine glatte Eins, oder Herr Freeman? © instagram.com/ashwagner2010 8/16 Ashley Wagner (USA/Eiskunstlauf): Die 26-Jährige hat sich in Sotschi bereits Bronze gesichert, jetzt soll das nächste Edelmetall her. Edel ist übrigens auch ihre Rückansicht ... © instagram.com/jamiegreubel 9/16 Jamie Poser (USA/Bob): Sportlich im Eiskanal zuhause, genießt Poser privat das Wasser auch im flüssigen Zustand. Ihr Name ist dabei Programm. © Facebook 10/16 Anna Gasser (AUT, Snowboard): Bei Anna Gasser macht auch der viele Stoff im Winter nichts aus. Man sieht auf den ersten Blick, dass sie eine Naturschönheit ist. © instagram 11/16 Anna Sidorova (RUS, Curling): Anna Sidorova macht auch außerhalb ihres Curling-Anzuges eine gute Figur. © instagram 12/16 Silje Norendal (NOR, Snowboard): Silje Norendal ist wohl der Grund, warum Skandinavierinnen in Europa als äußerst attraktiv gelten - auch auf einem Schwan macht sie eine gute Figur. © getty 13/16 Sara Hurtado (ESP, Eiskunstlauf): Eine spanische Eisknustläuferin? Wenn sie so aussieht wie Sara Hurtado: immer her mit ihr! © facebook 14/16 Dorothea Wierer (ITA, Biathlon): Dorothea Wierer macht nicht nur am Schießstand, sondern auch am Meer eine äußerst gute Figur. © instagram.com/lindseyvonn 15/16 Lindsey Vonn (USA/Ski Alpin): Hier sieht man das Ski-Ass zwar nur von hinten, doch der geschulte Blick erkennt natürlich sofort Miss Vonn, die hier die monegassische Sonne genießt. © instagram 16/16 Die Vorstellung einer Abfahrt von Vonn im Eva-Kostüm hat durchaus ihren Reiz. Doch auch auf dem roten Teppich sieht natürlich alles schick aus.

Der Schnee, von vielen mit jenem in Beaver Creek verglichen, spreche dafür, dass es ihm liegen könnte, aber es warte einiges an Arbeit auf ihn und den Servicemann. "Beim Zuschauen schaut es relativ simpel aus. Aber zum Schnellsein ist es sicher eine Herausforderung. Es ist nicht vergleichbar mit einer anderen Strecke." Der Favoritenkreis werde groß sein. "Es gibt keine Passage wie Kitzbühel Steilhang-Ausfahrt, wo du mit Brutalität und Mut viel gutmachen kannst."

Der Schweizer Weltmeister Beat Feuz, der Gewinner der Abfahrten in Lake Louise, Wengen und Garmisch-Partenkirchen in diesem Winter, meinte lachend auf die Frage, ob die Strecke weltcupwürdig sei: "Olympiawürdig. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier noch oft Weltcuprennen fahren werden, sagen wir es mal so."