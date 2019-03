Nordische Ski-WM heute live: Ski Langlauf Freistil der Männer im Free-TV und im LIVESTREAM

Die nordische Ski-WM 2019 in Seefeld neigt sich ihrem Ende zu. Am heutigen Sonntag steht im Ski Langlauf Freistil der Männer über 50 km noch eine letzte Medaillen-Entscheidung an. SPOX informiert euch über den Zeitplan des heutigen Tages und zeigt wer die nordische Ski-WM live überträgt.

Für den anstehenden Ski-Langlauf-Wettbewerb der Herren über 50 km (Freistil) stehen erneut die norwegischen Langläufer im Fokus. Favorit auf den Titel bei der letzten Medaillen-Entscheidung der nordischen Ski-WM ist der Norweger Martin Johnsrud Sundby. Sein härtester Konkurrent könnte der Finne Iivo Niskanen werden, welcher als Olympia-Sieger genau dieser Disziplin an den Start geht.

Nordische Ski-Weltmeisterschaft 2019 - Zeitplan des letzten Tages

Beim Mixed-Teamwettbewerb hat das österreichische Skisprung-Quartett gestern die neunte Medaille bei der Heim-WM der nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld geholt. Eine Goldmedaille gab es für das ÖSV-Team leider noch nicht bei dieser WM. Auch am letzten Tag der Ski-WM ist keine Gold-Medaille zu erwarten. Der größte Favorit auf Gold ist wieder einmal Norwegen.

Der Zeitplan für den letzten Tag der nordischen Ski-WM 2019:

Uhrzeit Ereignis Austragungsort 13.00 Uhr Langlauf Herren 50 km freier Stil Massenstart Cross-Country Arena Seefeld 15.30 Uhr Medaillen-Zeremonie Cross-Country Arena Seefeld 15.30 Uhr Schlussfeier der Nordischen Ski-WM Cross-Country Arena Seefeld

Nordische Ski-WM: Live-Übertragung im österreichischen Free-TV

Auch der letzte Tag der nordischen Ski-WM 2019 wird heute wieder live im Fernsehen zu sehen sein. Der 50-km-Langlauf der Herren im freien Stil, wird im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Das ORF meldet sich, wie gewohnt, zur Vormittags-Zeit aus Seefeld. Die Übertragung läuft wie folgt ab:

12.45 Uhr: Langlauf der Herren 50km freier Stil Massenstart (ORF eins)

15.15 Uhr: Die Schlussfeier mit Medaillen-Zeremonie (ORF eins)

18.00 Uhr: Sport am Sonntag live aus Seefeld (ORF eins)

Nordische Ski-WM 2019 in Seefeld - Der Medaillen-Spiegel im Überblick

Das ÖSV-Team steht mit insgesamt neun Medaillen auf dem 5. Platz des Medaillen-Spiegels der diesjährigen nordischen Ski-WM. Norwegen steht mit 23 gewonnen Medaillen auf dem ersten Platz.

Der Medaillenspiegel vor dem finalen Tag der Ski-WM 2019 in Seefeld: