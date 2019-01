Ski Alpin - Sicherheit im Weltcup: "Es passiert nichts"

Die Damenbewerbe in Garmisch-Partenkirchen haben am Wochenende eine Schneise durch das Starterfeld gezogen. Zumindest zwei Läuferinnen müssen ihre Saison als Resultat von Stürzen vorzeitig beenden, alleine in der Abfahrt am Sonntag gab es zahlreiche Crashs. Doch selbst die simpel klingende Forderung nach Einheitsanzügen aus dickerem Material scheint im Ski-Weltcup derzeit nicht realisierbar.

Während bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel in diesem Jahr im historischen Vergleich relativ wenig gravierende Verletzungen passiert sind, schlug die Schattenseite des alpinen Rennsports in Oberbayern brutal zu. Und das fast exakt 25 Jahre nach dem tödlichen Unfall der Österreicherin Ulrike Maier in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen.

Die Schweizerin Michelle Gisin erlitt im Training ohne Sturz schwere Knieverletzungen und muss ihre Saison vorzeitig abschreiben, ÖSV-Ass Cornelia Hütter trug am Sonntag unter anderem eine Knieverletzung davon. Am schlimmsten erwischte es aber Federica Sosio: Die Italienerin zog sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zu, auch für die 24-Jährige ist die Saison vorbei. Bei der Siegerehrung hatten ihre Teamkolleginnen Tränen in den Augen.

Tina Weirather: "...dann sinkt die Verletzungsgefahr"

Die Sicherheitsdiskussion wird im Ski-Weltcup zwar laufend geführt, handfeste Resultate lassen aber auf sich warten. "Ich glaube schon, dass sich eine Menge getan hat", meinte Atle Skaardal, der Renndirektor des Ski-Weltverbands (FIS) für die Frauen. "Es gibt ständig eine gewisse Entwicklung, etwa wie viele Netze man aufstellt oder die Qualität der Sicherheitsinstallationen."

Doch gleichzeitig bleiben genug offene Punkte - von einer Entzerrung des dichten Rennkalenders bis zur verpflichtenden Einführung von Sicherheitsmaßnahmen wie dem Airbag. Athletensprecherin Tina Weirather wiederholte am Wochenende die alte Forderung nach einem dickeren Anzug. "Jeder, der sich mit Rennanzügen beschäftigt, weiß, dass das gleich mal eineinhalb Sekunden ausmacht. Und wenn man eineinhalb Sekunden langsamer ist, dann sinkt die Verletzungsgefahr", sagte die Liechtensteinerin.

Hannes Reichelt verärgert: "Es passiert nichts"

Hannes Reichelt hatte dieses Thema schon beim FIS-Kongress im Mai in Griechenland aufgebracht - und war abgeblitzt. "Ich habe der FIS vorgeschlagen, dass wir dickere Anzüge mit anderen Schnitten und Protektoren bekommen aus einem Einheitsmaterial. Aber passiert ist nichts", erklärte Reichelt, laut dem die Sportler mehrheitlich dafür plädiert hätten. In den FIS-Gremien sei der Widerstand zu groß gewesen.

Eine geschlossene Front gibt es aber auch unter den Athleten nicht. Man wisse, "dass wenn man so eine Materialrolle kriegt, wo dann die Rennanzüge daraus geschneidert werden, dann ist der Anfang von so einer Rolle teilweise brutal gut, also schnell, und das Ende vielleicht schlecht", äußerte der Deutsche Thomas Dreßen im Bayerischen Rundfunk (BR) seine Vorbehalte. Es sei "extrem schwierig, dass du das Material dann auch gleichwertig für jeden machst."

Kritisch sieht auch ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher einen Anzug, der für alle gleich ist. "Ich muss ganz klar sagen, ich bin nicht für die Einheitspartie. Wir sollten auch jedem Verband überlassen, wo man sich entwickeln kann. Wenn man alles einheitlich macht, gibt es ja keine Weiterentwicklung", sagte Puelacher. Von einer Airbag-Vorschrift halte er ebenso wenig. "Man muss dem Athleten auch Eigenverantwortung übertragen, und das gehört für mich dazu."

Kitzbühel-Abfahrt: Die schlimmsten Stürze auf der Streif - One Hell of a Ride © GEPA 1/22 Die Streif in Kitzbühel gilt als die schwierigste Abfahrt der Herren im alpinen Ski-Weltcup - eine Chronologie der schwersten und spektakulärsten Streif-Unfälle seit 1987 und ihre Folgen. © GEPA 2/22 23.1.1987: Der Kanadier Todd Brooker kommt bei der Einfahrt zum Zielhang zu Sturz. Er erleidet eine Gehirnerschütterung, einen Nasenbeinbruch, Gesichtsverletzungen und eine Knieverletzung und beendet am Saisonende seine Karriere. © GEPA 3/22 14.1.1989: Brian Stemmle zieht sich bei der Steilhang-Ausfahrt lebensgefährliche Verletzungen zu und liegt tagelang auf der Intensivstation. Stemmle kehrt Jahre später sogar wieder zurück, muss nach einem weiteren Kitz-Sturz aber seine Karriere beenden. © GEPA 4/22 9.1.1991: Bill Hudson wird die Mausefalle zum Verhängnis. Bei einem schweren Sturz erleidet er einen Schulterblattbruch, eine Fraktur des vierten Brustwirbelkörpers, einen Speichenbruch links sowie Lungenverletzungen. © GEPA 5/22 14.1.1995: Der Italiener Pietro Vitalini verschneidet an der Hausbergkante, wird über das Sicherheitsnetz geschleudert und stürzt weit den Hang hinunter. Dank tagelangem Schneefall bleibt Vitalini wie durch ein Wunder unverletzt. © GEPA 6/22 10.1.1996: Im Training stürzen mehrere Läufer wie Andreas Schifferer, Pepi Strobl oder Lasse Kjus schwer. Schifferer erleidet beim Sturz am Zielsprung ein Schädel-Hirn-Trauma und liegt drei Tage im Koma. © GEPA 7/22 23.1.1998: Der Österreicher Roland Assinger prallt in der zweiten Sprintabfahrt gegen eine Streckenbegrenzung und muss verletzt ins Krankenhaus geflogen werden. Die Karriere ist zu Ende. © GEPA 8/22 21.1.1999: Patrick Ortlieb erleidet bei einem Sturz an der Hausbergkante u.a. einen Trümmerbruch im rechten Oberschenkel. Die Karriere des Olympiasiegers ist vorzeitig zu Ende. © GEPA 9/22 20.1.2005: Der Österreicher Thomas Graggaber erleidet bei einem Trainingssturz Serienrippenbrüche sowie schwer Verletzungen an Schulter und Lunge. Seine Karriere ist zu Ende. © GEPA 10/22 16.1.2008: Andreas Buder zieht sich beim Trainings-Sturz auf der Streif u.a. einen Bruch des rechten Schienbeinkopfes zu und muss sechs Monate pausieren. Der Niederösterreicher erfängt sich davon nie mehr richtig. © GEPA 11/22 19.1.2008: Der US-Amerikaner Scott Macartney stürzt beim umstrittenen Zielsprung schwer. Macartney wird wegen eines Schädel-Hirn-Traumas in künstliches Koma versetzt. Erst im Dezember 2008 gibt er in der Abfahrt in Lake Louise sein Comeback. © GEPA 12/22 22.1.2009: Daniel Albrecht stürzt im Training beim Zielsprung schwer, erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Lungenquetschung und liegt drei Wochen im künstlichen Koma. Erst 22 Monate später kehrt er in den Weltcup zurück. © GEPA 13/22 21.1.2011: Hans Grugger verliert beim Mausefalle-Sprung die Kontrolle, schlägt bei der Landung mit dem Kopf. Er erleidet schwere Kopf- und Brustkorbverletzungen, befindet sich in Lebensgefahr und wird fünfeinhalb Stunden notoperiert. © GEPA 14/22 22.1.2011: Nur einen Tag nach Gruggers Horror-Crash kommt Siegmar Klotz in der Traverse in Rücklage und kracht in die Fangnetze. Er wird mit dem Hubschrauber abtransportiert, kommt aber mit einem Handgelenksbruch davon. Ist heute Skicross-Profi. © GEPA 15/22 22.1.2013: Andrej Jerman kommt zu Sturz, will weiterfahren, bricht aber auf der Rennpiste zusammen und wird mit dem Helikopter abtransportiert. Mit einer Gehirnerschütterung kommt er glimpflich davon, gibt aber wenige Tage später seinen Rücktritt bekannt. © GEPA 16/22 26.1.2013: Peter Fill rutschte in der Steilhang-Ausfahrt zu weit nach außen und überschlägt sich auf jener Begrenzung, wo Bode Miller einstz spektakulär entlangfuhr, vogelwild. Fill bleibt allerdings unverletzt. © GEPA 17/22 20.1.2015: Der Südtiroler Christof Innerhofer kracht im Training bei der Steilhangausfahrt mit 100 km/h in die Fangnetze und erleidet ein Schleudertrauma. Er bestreitet die Rennen und wird im Super-G Neunter und in der Abfahrt Sechster. © GEPA 18/22 19.1.2016: Max Franz kommt nach der Hausbergkante zu Sturz, fliegt ins Netz und zieht sich einen Kapseleinriss im linken Kniegelenk, einen Riss des vorderen Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk und eine Absprengung am Mondbein am linken Handgelenk zu. © GEPA 19/22 21.1.2016: Im zweiten Training wird an fast der gleichen Stelle der Tiroler Florian Scheiber abgeworfen. Die Diagnose lautet Riss des vorderen Kreuzbandes und Riss des inneren und äußeren Meniskus im rechten Knie. © GEPA 20/22 23.1.2016: Die Abfahrt wird zur Sturz-Orgie. Genau am Übergang von Kompression zur Schrägfahrt erwischt es der Reihe nach die Österreicher Georg Streitberger und Hannes Reichelt sowie den Norweger Aksel Lund Svindal. © GEPA 21/22 23.1.2016: Die Folgen der Abflüge sind erschreckend: Für den im Gesamtweltcup führenden Svindal und auch Streitberger ist die Saison vorbei, beide erleiden einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Meniskus im rechten Knie. © getty 22/22 25.1.2018: Alexander Köll, ein für Schweden startender Osttiroler, kommt in der Traversenausfahrt zu Sturz. Er wird mächtig ausgehoben und kracht auf die Körperseite. Außer Luftknappheit zeigte die Diagnose aber keine heftigen Verletzungen.

ÖSV-Cheftrainer: "FIS will spektakuläre Bilder zeigen"

Hinzu kommt die Befürchtung, dass sicherheitstechnische Neuerungen beim Material automatisch einen langsameren und ergo weniger interessanten Sport bedeuten würden. Das sei für das Potenzial, den Ski-Weltcup bei Partnern gewinnbringend verkaufen zu können, nachteilig. "Dann kommen wir langsamer irgendwo hin, dann sagt die FIS wieder, wir müssen schneller werden", orakelte Puelacher. "Die FIS will ja auch spektakuläre Bilder zeigen. Das alles in Einklang bringen, das ist, glaube ich, relativ schwer."

Tatsächlich sind die Interessenslagen und Abhängigkeiten divers. Sportler, Trainer, Herstellerfirmen, Funktionäre, Veranstalter, Medien, Vermarkter - die unterschiedlichen Ziele zu vereinen und alle auf einen Nenner zu bringen, kommt der Quadratur des Kreises gleich. Die Forderung nach weniger Rennen und längeren Pausen dazwischen, um die Belastung zu verringern, wird somit ebenfalls kaum umzusetzen sein.