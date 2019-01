Cornelia Hütter verpasst die WM! Knieverletzung nach Garmisch-Sturz

Cornelia Hütter hat sich in der Weltcup-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen am Sonntag einen Innenbandeinriss im rechten Knie sowie einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Damit muss die 25-Jährige vier bis sechs Wochen pausieren und verpasst dadurch auch die Ski-WM in Aare.

Dies ergab eine MRI-Untersuchung bei Dr. Christian Fink in Innsbruck. "Im Moment ist es natürlich sehr bitter, aber in ein paar Wochen sieht es wieder anders aus. Es ist eine weitere Hürde die nicht geplant war, aber ich werde auch diese überwinden. Jetzt heißt es wieder aufstehen und weitermachen", sagte Hütter.

Stephanie Vernier feierte indessem in der Abfahrt ihren ersten Weltcupsieg. Neben Venier hatten bereits Nicole Schmidhofer und Ramona Siebenhofer in dieser Saison Weltcup-Siege in der Abfahrt gefeiert.

Ein weiter Sprung sorgte während des Rennens für Diskussionen, die FIS führte sogar Umbauarbeiten durch. Dieser hatte aber mit dem Sturz von Hütter nichts zu tun.