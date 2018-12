Mikaela Shiffrin gewinnt Super G in St. Moritz, Rückschlag für ÖSV-Damen

Mikaela Shiffrin gewinnt den Super G in St. Moritz und feiert damit nach der Premiere in Lake Louise gleich ihren zweiten Sieg in dieser Disziplin. Die ÖSV-Damen enttäuschen hingegen, Nicole Schmidhofer wird als beste Österreicherin mit einem Rückstand von 1,74 Sekunden Neunte.

Lara Gut-Behrami (SUI/+0,28) fährt auf Platz zwei, Die Liechtensteinerin Tina Weirather komplettiert mit einem Rückstand von 42 Hundertstel das Stockerl.

Stephanie Venier (+1,76) wird Zehnte, Cornelia Hütter (+1,96) 15., Tamara Tippler (+2,30) 19., Rocarda Haaser (+2,53) 23. Mirjam Pucher (27), Nina Ortlieb (29) und Nadine Fest (31) kommen ebenfalls ins Ziel, Anna Veith, Ramona Siebenhofer und Stephanie Brunner scheiden hingegen aus.

