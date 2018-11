Ski-Alpin: Weltmeister Erik Guay erklärt sofortigen Rücktritt

Der kanadische Super-G-Weltmeister Erik Guay hat am Donnerstag in Lake Louise seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Ursprünglich hatte der 37-Jährige aus Mont Tremblant vorgehabt, noch eine volle Saison zu bestreiten.

Die schwere Verletzung seines Landmannes Manuel Osborne-Paradis habe aber ein endgültiges Umdenken bewirkt, erklärte Guay.

"Es macht keinen Sinn mehr, das Risiko einzugehen", erklärte der Vater von vier Töchtern am Rande des aktuellen Alpinski-Weltcups in Lake Louise.

Speed-Spezialist Guay feierte insgesamt fünf Siege im Weltcup (3 Abfahrt, 2 Super-G) und gewann 2010 auch die Super-G-Wertung. 2011 war er in Garmisch-Partenkirchen Abfahrts-Weltmeister geworden, 2017 in St. Moritz legte er mit WM-Gold im Super-G und Silber in der Abfahrt nach.