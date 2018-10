Felix Neureuther: "Das Baby macht Marcel Hirscher noch schneller"

Felix Neureuther bereitet sich derzeit auf sein Comeback nach seinen Kreuzbandriss vor. Der Deutsche hofft, dass er schon beim Weltcup-Auftakt in Sölden am 28. Oktober dabei ist, um sich endlich wieder mit seinem Freund Marcel Hirscher duellieren zu können.

Dabei gibt der 34-Jährige im Krone-Interview zu, dass er aufgrund seiner schweren Verletzung gar nicht sicher war, überhaupt wieder im Weltcup zu starten.

"Im Sommer hat es nicht wenige Tage in der Reha gegeben, an denen ich dachte: Die anderen schupfen da ihre Gewichte, und ich kann einfach nicht. Weil zuerst das Knie schmerzte und dann auch noch der Rücken wehtat. Und daheim sitzen Frau Miri und Töchterchen Matilda und warten auf dich. Also warum tust du dir das noch an? Aber die Gedanken wurden dann wieder weniger", so Neureuther.

Felix Neureuther: "Unfassbarer Winter von Marcel Hirscher"

Was Marcel Hirscher betrifft, ist sich Neureuther sicher, dass der Superstar diese Saison seine Konkurrenten noch mehr zur Verzweiflung bringen wird. Als Grund führt er ausgerechnet an, dass Hirscher bald Nachwuchs erwartet.

"Das Baby macht den Marcel noch besser. Auch wenn das eigentlich schwer vorstellbar scheint nach dem unfassbaren letzten Winter von ihm", so Neureuther, der weiter ausführt:

"Ich hab selbst erleben dürfen, dass Vater zu sein der schönste Hauptberuf der Welt ist. Da verschieben sich die Prioritäten, man merkt, was wirklich entscheidend ist. Insofern ist das Skifahren "nur" mehr Genuss, genauso wird es, denke ich, auch Marcel gehen."

Ski Alpin: Preisgeld-Ranking Herren 2017/18