Lindsey Vonn gewinnt ersten Super-G von Val d'Isere

Lindsey Vonn ist mit dem 78. Weltcupsieg im Super-G von Val d'Isere ein grandioses Comeback gelungen. Die an Weltcupsiegen erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten setzte sich am Samstag bei schwierigen Bedingungen vor Sofia Goggia (ITA) und Ragnhild Mowinckel (NOR) durch. Weltmeisterin Nicole Schmidhofer war als Vierte beste Österreicherin.

Für die von vielen Verletzungen geplagte Vonn war es der erste Weltcupsieg seit jenem am 21. Jänner dieses Jahres in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen und erst der zweite seit der Abfahrt ebendort im Februar 2016.

Der aktuelle Start in die Olympia-Saison 2017/18 war für die 34-jährige US-Amerikanerin mit einem verpatzten Start in Sölden sowie schweren Stürzen in Lake Louise und zuletzt Rückenproblemen in St. Moritz äußerst schwierig verlaufen. Nun fehlen Vonn auf die Allzeit-Bestmarke von Ingemar Stenmark (86) nur noch acht Weltcupsiege.

Vonns ersten Super-G-Sieg in Val d'Isere gefährden können hätte Cornelia Hütter. Die mit Nummer eins fahrende Österreicher wurde aber mit einer Spitzenzeit wegen eines "Einfädlers"am vorletzten Tor disqualifiziert.