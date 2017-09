Ex-ÖSV-Star Görgl startet Musikkarriere

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 1 Premiership Northampton -

Bath HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Halbfinale Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Premiership Newcastle -

Saracens HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Premiership Gloucester -

Worcester

Ihr zu Ehren ist sie bereits zwei Mal gespielt worden, nun tritt Elisabeth "Lizz" Görgl selbst als Sängerin der Bundeshymne auf. Und zwar bei der Eröffnung des Heimspiels im Tennis-Davis-Cup zwischen Österreich und Rumänien am kommenden Freitag auf der Anlage des UTC Wels. "Es ist eine große Ehre für mich, dass ich gefragt worden bin, die Hymne zu singen", sagte die ehemalige Skirennläuferin.

Die 36-jährige Doppel-Weltmeisterin von 2011 und zweifache Olympia-Medaillengewinnerin hatte vergangenen Juni ihren Rücktritt nach fast 400 Weltcuprennen (7 Siege) unter großen Emotionen in Wien verkündet. Neben dem Skirennlauf hatte die multitalentierte Steirerin auch Singen stets als große Leidenschaft gepflegt. Bei der Eröffnungszeremonie 2011 etwa sang sie in Garmisch-Partenkirchen den offiziellen WM-Song und gewann am nächsten Tag im Super-G ihr erstes WM-Gold.

"Jetzt werden Erinnerungen wach an die WM 2011, als die Hymne für mich gespielt worden ist. Ein unbeschreibliches Gefühl, das man nie vergisst", freute sich Görgl schon auf Freitag. Die mit dem Musiker Chris Harras liierte Ex-Rennläuferin produziert mittlerweile Musik-CD's und wird nach der Hymne auch ihren neuen Song "It's Up to You" präsentieren. Am Samstagabend steigt dann in Salzburg in privatem Rahmen Görgls große Abschiedsparty.