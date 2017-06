Vonn mit Kampfansage Richtung Herren

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single Do Live WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do Live The Boodles: Tag 3 National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles: Tag 4 AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale Boodles Challenge Sa 13:30 The Boodles: Tag 5 National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles

Dass die US-Amerikanerin Lindsey Vonn einem kühnen Plan, ein Weltcuprennen bei den Ski-Herren zu bestreiten, nachgeht, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Nun lässt die 32-Jährige mit einer Kampfansage Richtung des anderen Geschlechts aufhorchen.

Sie sei überzeugt davon, einige Männer zu besiegen, so die 77-fache Weltcupsiegerin gegenüber ESPN: "Ich werde mit Sicherheit einige Männer besiegen und dann werde ich mich ewig über sie lustig machen." Der einzige Grund, warum sie bei Herren-Rennen nicht starten dürfe, liege darin, dass ihre männlichen Kontrahenten ihre Unterlegenheit eingestehen müssten: "Wahrscheinlich darf ich deswegen nicht gegen sie fahren."

"Männer sagen, dass ich ohnehin keine Chance habe"

Vonn hätte auch eine Lieblingsstrecke, auf der sie die Herren herausfordern wolle. In Lake Louise konnte die Amerikanerin bereits 18 Rennen gewinnen. Dass es mit einem Kräftemessen gegen die Männer noch nicht klappte, liegt am Reglement der FIS. Zum großen Ärgernis für Vonn: "Die Männer sagen immer, dass ich ohnehin keine Chance habe. Aber sie sagen auch, dass es toll für den Sport wäre. Wo ist also das Problem?" Interessant wäre ein Vergleich allemal. Zumindest bevor Lindsey ihre Karriere beendet.