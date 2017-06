Shiffrin turtelt mit Hirscher-Konkurrenten

Erlebe

Der Ski-Weltcup-Zirkus hat wohl ein neues Traumpaar. Auf Instagram gab Mikaela Shiffrin ein doch recht eindeutigen Beweis für eine Beziehung zum französischen Weltmeister Mathieu Faivre.

In den letzten Tagen weilte die Dominatorin der abgelaufenen Ski-Saison für Sponsoren-Termine in Paris. Doch der Besuch in Frankreichs Hauptstadt dürfte nicht nur berufliche Gründe gehabt haben. Auf Instagram postete die Gesamt-Weltcupsiegerin ein Foto, auf dem sie an der Schulter des französischen Skistars, der in der abgelaufenen Saison hinter Marcel Hirscher auf Platz zwei der RTL-Wertung landete, lehnt.

Faivre, seines Zeichens Teamweltmeister, selbst lieferte ebenfalls ein entsprechendes Social-Media-Posting ab. Auf einem Foto vor dem Eiffelturm ist er mit einer Dame zu sehen, die der Kamera den Rücken zuwendet. Dazu schrieb er mit einem Augenzwinkern: "Eine unglaubliche Stadt mit etwas noch unglaublicherem ... dem Eiffelturm."