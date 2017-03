Hirscher verpasst im Slalom das Podest

Sonntag, 19.03.2017

Der Schwede Andre Myhrer hat das letzte Rennen im alpinen Ski-Weltcup gewonnen. Beim Slalom in Aspen fiel der Halbzeit-Führende Marcel Hirscher am Sonntag im zweiten Durchgang auf Rang vier zurück, Michael Matt holte als Dritter aber auch beim Finale einen Podestplatz für den ÖSV. Hirscher war bereits davor als Gewinner der Wertungen in Gesamtweltcup und Slalom fix gewesen.

Platz zwei ging an den Deutschen Felix Neureuther, der 0,14 Sekunden zurücklag. Manuel Feller (16.), Marco Schwarz (18.) und Marc Digruber (22.) landeten außerhalb der Punkteränge. Der fünffache Saisonsieger Henrik Kristoffersen aus Norwegen musste sich nach einem schweren Fehler im zweiten Durchgang mit dem 24. und letzten Platz begnügen.

Das Ergebnis im Detail