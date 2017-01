ÖSV-Adler nur knapp geschlagen

Sonntag, 29.01.2017

In einem dramatischen Weltcup-Skispringen in Willingen haben am Sonntag Zehntelpunkte über den Sieg entschieden. Der Deutsche Andreas Wellinger gewann mit 242,3 Punkten nur 0,3 Zähler vor Stefan Kraft und 1,3 vor Manuel Fettner, womit zwei Österreicher auf den Podestplätzen landeten. Sehr stark waren auch Michael Hayböck und Gregor Schlierenzauer auf den Rängen sechs und sieben.

Der polnische Seriensieger, Weltcupleader und Tourneegewinner Kamil Stoch musste sich nach zuletzt vier Siegen en suite mit dem fünften Platz begnügen. Die weiteren Österreicher landeten in Andreas Kofler und Markus Schiffner an der 16. bzw. 29. Stelle.

Das Ergebnis des Springens von Willingen