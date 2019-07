ATP Kitzbühel: Tag 2 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der zweite Tag in Kitzbühel steht an und der Spielplan beschert uns gleich das zweite rein österreichische Duell. Wo ihr das Turnier in Kitzbühel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Neben dem Österreich-Duell, das gestern Dennis Novak für sich entscheiden konnte und heute zwischen Sebastian Ofner und Lucas Miedler ausgetragen wird, startet am heutigen Tag auch der deutsche Philipp Kohlschreiber ins Turnier.

Tag 2: Die Matches beim Kitzbühel-ATP

Der erste Tag des Turniers in Kitzbühel steht in den Büchern und frische Spieler erwarten uns mit spannenden Matches. Hier der Überblick aller Begegnungen des zweiten Turniertages:

Uhrzeit Centre Court Court Kuchenmeister Court Riedel 11 Uhr Andujar (ESP) - Mayer (ARG) Fabbiano (ITA) - Munar (ESP) Kovalik (SVK) - Garcia-Lopez (ESP) anschließend Kohlschreiber (GER) - Gasquet (FRA) - Busta (ESP) - Ruud (NOR) anschließend Ofner (AUT) - Miedler (AUT) - -

Kitzbühel-ATP: Tag 2 heute im TV und Livestream

Tennis-Fans dürfen sich über eine kostenfreie Übertragung des Kitzbühel-ATP bei ServusTV freuen. Der Sender überträgt morgen ab 13.30 Uhr ununterbrochen von den Plätzen.

Passend dazu gibt es auch einen Online-Livestream des Senders, der es ermöglicht, die Matches von Ofner und Co. auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets zu verfolgen.

Als Alternative steht euch auch der Internetstreaming-Dienst DAZN zur Verfügung. Ebenfalls ab 13.30 Uhr beginnt am heutigen Dienstag auch die Übertragung des Streaming-Anbieters.

Tag 1: Novak schlägt Rodionov

Wie bereits im Vorjahr entschied Dennis Novak das Österreich-Duell in der ersten Runde des Kitzbühel-ATP gegen Juri Rodionov für sich. Nachdem Rodionov Novak im vergangenen Jahr noch in drei Sätze zwang, war das diesjährige Match in 72 Minuten mit 6:3, 6:4 recht eindeutig.

Im Achtelfinale des ATP-Sandplatz-Turniers in der Gamsstadt bekommt es Novak jetzt mit dem an vier gesetzten Pablo Cuevas aus Uruguay zu tun.

Generali Open: Tag 2 heute im Liveticker

Wenn ihr euch ganz ohne Bewegtbild über die Zwischenstände von den Plätzen in Kitzbühel informieren wollt, dann seid ihr auf der offiziellen Seite des Turniers genau richtig. Die Generali Open bieten zu jedem Match einen eigenen kleinen Liveticker.

Als Liveticker-Fans seid ihr auch hier bei SPOX gut aufgehoben. Täglich bieten die SPOX-Liveticker viele verschiedene Sportarten wie Basketball, Fußball, Tennis, Golf oder Handball im kompakten Liveticker zum mitlesen an.

Generali Open 2019: Die Preisgelder

Folgende Preisgelder und Weltranglistenpunkte werden für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt: