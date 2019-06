Dominic Thiem - Nicolas Jarry gratis im Livestream: Rasen-Exhibition der Aspall Classics live sehen

Dominic Thiem hat sich nach seinem erneuten Finaleinzug bei den French Open 2019 eine wohlverdiente Pause gegönnt. Bei einer Exhibtion in Hurlingham tritt er erstmals in diesem Jahr auf Rasen an. Beim Aspall Tennis Classic geht es gegen Nicolas Jarry.

Der Weltranglistenvierte Thiem verzichtet auf ein Vorbereitungsturnier auf Rasen und will sich bei dem Schaukampf intensiv auf das Grand Slam von Wimbledon vorbereiten.

Dominic Thiem - Nicolas Jarry im Livestream sehen

Thiems Match gegen Jarry ist für den heutigen Freitag als zweites Match nach 14 Uhr auf dem Center Court angesetzt. Davor bestreitet auch Rafael Nadal einen Schaukampf. Der Spielplan im Überblick:

15 Uhr MEZ (14 Uhr Ortszeit): Rafael Nadal - Lucas Pouille

Gefolgt von: Dominic Thiem - Nicolas Jarry

Nicht vor 17.30 Uhr: Bahrami/Enqvist - Rusedski/Philippoussis

© getty

Die Partien werden auf der Homepage der Aspall Classics sowie live auf YouTube und Facebook gratis übertragen.

Dominic Thiem: Abschneiden in Wimbledon

Jahr Runde Verloren gegen 2018 Erste Runde Marcos Baghdatis (Aufgabe) 2017 Achtelfinale Tomas Berdych 2016 Zweite Runde Jiri Vesely 2015 Zweite Runde Fernando Verdasco 2014 Erste Runde Luke Saville

Dominic Thiem in Hurlingham

"Ich freue mich sehr, dass ich heuer beim Aspall Tennis Classic spiele. Es ist das erste Mal für mich, ich freue mich, dass ich vor Wimbledon noch auf Gras komme. Das schaut nach einem schönen Event aus", sagte Thiem über seine Premiere in Hurlingham.

Auch Rafael Nadal (ESP) Kevin Anderson (RSA), Kei Nishikori (JPN), Marin Cilic (CRO), Lucas Pouille (FRA), Felix Auger-Aliassime (CAN) und Marcos Baghdatis (CYP) stehen auf der Teilnehmerliste.