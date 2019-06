Dominic Thiem in Wimbledon 2019: Auslosung, Spielplan, Gegner

Dominic Thiem nimmt nach seinem Finaleinzug bei den French Open in Wimbledon das nächste Grand-Slam-Turnier in Angriff. Der Österreicher schied im Vorjahr an der Church Road von London schon in der ersten Runde aus, als er verletzt aufgeben musste. SPOX zeigt die Auslosung Thiems beim Rasen-Klassiker, den Spielplan und die Gegner von Österreichs Tennis-Nummer-Eins.

Dominic Thiem ist in Wimbledon an Nummer fünf gesetzt - und das obwohl er in der Weltrangliste auf Platz vier steht. Die Organisatoren des dritten Tennis-Majors des Jahres verwenden zur Setzung eine spezielle Formel, die die Ergebnisse auf Rasen schwerer gewichtet. Vorjahresfinalist Kevin Anderson überholte Thiem daher in dieser Wertung.

Dominic Thiem in Wimbledon: Wann spielt Thiem?

Vom 1. bis zum 14. Juli werden in London die begehrten Trophäen von Wimbledon ausgespielt. Der exakte Spielplan steht noch nicht fest, Thiem bestreitet seine erste Partie entweder am 1. oder am 2. Juli.

© getty

Dominic Thiem live sehen: Übertragung der French Open im TV und Livestream

Anders als bei den anderen drei Grand Slams wird Wimbledon exklusiv von Sky übertragen. Damit ist das Treiben auf dem englischen Grün nur im Pay-TV oder aber im kostenpflichtigen Livestream via Sky Go zu sehen. Highlights und Hintergrundberichte sendet der Sender auf Sky Sport News HD im Free-TV.

SPOX bietet darüber hinaus ausgewählte Matches im Liveticker an. Jede Partie von Dominic Thiem wird klarerweise live verfolgt. Eine Übersicht zu den Livetickern von SPOX findet ihr hier.

Zeitplan in Wimbledon 2019

Tag Beginn Event Montag, 1. Juli 11 Uhr 1. Runde Damen & Herren Dienstag, 2. Juli 11 Uhr 1. Runde Damen & Herren Mittwoch, 3. Juli 11 Uhr 2. Runde Damen & Herren Donnerstag, 4. Juli 11 Uhr 2. Runde Damen & Herren Freitag, 5. Juli 11 Uhr 3. Runde Damen & Herren Samstag, 6. Juli 11 Uhr 3. Runde Damen & Herren Sonntag, 7. Juli - Ruhetag/ Spielfrei Montag, 8. Juli 11 Uhr Achtelfinale Damen & Herren Dienstag, 9. Juli 11 Uhr Viertelfinale Damen Mittwoch, 10. Juli 11 Uhr Viertelfinale Herren Donnerstag, 11. Juli 14 Uhr Halbfinale Damen Freitag, 12. Juli 14 Uhr Halbfinale Herren Samstag, 13. Juli 14 Uhr Finale Damen Sonntag, 14. Juli 14 Uhr Finale Herren

Dominic Thiem: Abschneiden in Wimbledon

Thiem ist bislang fünf Mal in London angetreten. Erst ein Mal schaffte er es ins Wimbledon-Achtelfinale.