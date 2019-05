Dominic Thiem beim ATP-Turnier in Madrid: Viertelfinale gegen Federer im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem hat am Donnerstag das Achtelfinal-Duell gegen Monte-Carlo-Sieger Fabio Fognini gewonnen. Im Viertelfinale vom ATP-Turnier in Madrid kommt es am Freitag zum Kracher gegen Roger Federer. SPOX erklärt, wo die Partie gegen Roger Federer im TV und Livestream gezeigt wird.

Der als Nummer fünf gesetzte Niederösterreicher rang den Italiener beim Masters-1000-Turnier in Madrid mit 6:4,7:5 nach einer vor allem im zweiten Durchgang hochklassigen Partie nieder. Der als Nummer vier gesetzte Federer musste im Achtelfinale gegen den Franzosen Gael Monfils hart kämpfen und zwei Matchbälle abwehren, ehe er sich nach zwei Stunden mit 6:0,4:6,7:6(3) durchsetzte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dominic Thiem - Roger Federer: Wann spielt Thiem?

Das Viertelfinale ist für Freitag angesetzt. Es wird nicht vor 17.00 Uhr stattfinden. Sky und ServusTV übertragen den großen Schlager live.

Thiem vs. Federer in Madrid: Livestream, TV-Übertragung

Die Partie wird in Österreich vom Bezahlsender Sky übertragen, der die Rechte an der kompletten ATP-Tour inne, das Match wird auf Sky Sport Austria übertragen. Auch ServusTV ist ab dem Viertelfinale mit von der Partie und zeigt Dominic Thiem im Free-TV, Übertragungsbeginn ist um 17:05 Uhr. Über TennisTV, dem Streamingdienst der ATP, gibt es das Match ebenfalls im Livestream zu sehen.

LIVETICKER: Dominic Thiem - Roger Federer live

SPOX bietet zur Partie von Dominic Thiem wie gewohnt einen umfassenden Liveticker an.

Dominic Thiem gegen Roger Federer im Head to Head (H2H)

Zum insgesamt sechsten Mal trifft Dominic Thiem auf den Superstar, er hat eine 3:2-Siegesbilanz gegen den Eidgenossen. Zuletzt hatte Thiem im hochklassigen Endspiel von Indian Wells mit 3:6,6:3,7:5 gewonnen und seinen ersten Masters-1000-Titel geholt.

© getty

Dominic Thiem: 13 Titel auf der ATP-Tour

Die bisherigen ATP-Titel des Österreichers Dominic Thiem auf der Tennis-Tour.