Dominic Thiem schlägt Jaume Munar und steht im Viertelfinale von Barcelona

Dominic Thiem ist am Donnerstag erwartungsgemäß ins Viertelfinale des Tennis-ATP500-Turniers von Barcelona eingezogen. Der Weltranglistenfünfte behielt im Drittrundenspiel gegen den Spanier Jaume Munar nach Problemen im ersten Satz noch deutlich 7:5,6:1 die Oberhand. Nächster Gegner des als Nummer drei gesetzten Niederösterreichers ist der Franzose Benoit Paire oder der Argentinier Guido Pella.

Gegen den Ranglisten-46. Paire liegt Thiem im Head-to-Head mit 2:0 voran, im Vergleich mit dem Ranglisten-28. Pella steht es 2:2, wobei das ÖTV-Ass die jüngsten beiden Duelle (jeweils 2018) für sich entscheiden konnte. Thiem steht wie auch 2018 in Barcelona im Viertelfinale. Damals hatte der 25-Jährige auf dem Weg dorthin auch im bisher einzigen Aufeinandertreffen Munar in der Runde der letzten 32 mit 7:6(8),6:1 besiegt.

Der im Ranking auf Position 57 aufscheinende Munar verlangte dem Niederösterreicher im ersten Satz alles ab, schaffte nach einem Aufschlagverlust das sofortige Rebreak zum 3:3.. Thiem sorgte mit einem neuerlichen Break zum 6:5 für die Vorentscheidung. Munar kam zwar im folgenden Game noch zu einer Breakchance, Thiem verwertete aber seinen zweiten Satzball nach 53 Minuten zum 7:5.

Dominic Thiem im zweiten Satz stark

Im zweiten Durchgang waren nur die ersten beiden Games umkämpft. Wegen leichten Regens kam es in der Folge beim Stand von 1:1 zu einer mehrminütigen Unterbrechung, die beide Spieler auf dem Platz verbrachten. Der 21-jährige Spanier ließ sich dadurch völlig aus dem Konzept bringen, machte nach Wiederbeginn zahlreiche Eigenfehler und stand auf verlorenem Posten. Thiem nahm seinem Gegner zum 2:1, 4:1 und 6:1 gleich dreimal den Aufschlag ab und verwertete seinen ersten Matchball nach etwas mehr als eineinhalb Stunden.

Der 12-fache ATP-Turniersieger ist in Barcelona zum fünften Mal im Einsatz. Sein bisher bestes Ergebnis war die Finalteilnahme 2017. Das Viertelfinal-Duell Thiems wird am Freitag in Österreich auf ServusTV im Free-TV gezeigt.