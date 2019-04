Tennis: Rafael Nadal quält sich in Barcelona ins Achtelfinale

Rafael Nadal hat trotz Schwächen im ersten Satz das Achtelfinale des ATP-Turniers in Barcelona erreicht und steuert seinen zwölften Titel in der katalanischen Metropole an. Der topgesetzte Mallorquiner, der am vergangenen Samstag im Halbfinale von Monte Carlo gegen den Italiener Fabio Fognini verloren hatte, setzte sich gegen den Argentinier Leonardo Mayer mit 6:7 (7:9), 6:4 und 6:2 durch.

Nadals Gegner in der Runde der letzten 16 ist sein Landsmann David Ferrer, der in der ersten Runde den Hamburger Mischa Zverev ausgeschaltet hatte.

Sandplatzkönig Nadal hatte seinen ersten Turniersieg in Barcelona 2005 gefeiert, zuletzt war er dreimal nacheinander erfolgreich.

Gegen Mayer verwandelte er nach 2:25 Stunden seinen zweiten Matchball. Mit dem Satzverlust gegen den Südamerikaner endete für Nadal in Barcelona eine lange Serie. Zuvor hatte er 30 Sätze nacheinander gewonnen.