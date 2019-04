Glatter Zwei-Satz-Erfolg: Dominic Thiem hat keine Probleme mit Martin Klizan

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem steht im Achtelfinale des Masters-1000-Turniers von Monte Carlo. Der als Nummer vier gesetzte Niederösterreicher setzte sich am Mittwoch in seinem Auftaktmatch im Fürstentum gegen den Slowaken Martin Klizan mit 6:1,6:4 durch und trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen David Goffin (BEL-16) und Dusan Lajovic (SRB).

ATP Masters 1000: Thiems Abschneiden in Monte Carlo der letzten Jahre

Das Turnier in Monte Carlo zählt nicht zu den absoluten Lieblings-Events von Dominic Thiem. Im vergangenen Jahr erreichte er immerhin erstmals das Viertelfinale, wo er allerdings klar an Rafael Nadal scheiterte. In Monaco sind die Verhältnisse tendenziell langsam, das kühle Frühlingswetter sorgt für tiefere Plätze.

