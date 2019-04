Tennis: Angelique Kerber fällt für Fed-Cup-Partie gegen Lettland aus

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (31) fällt für die Fed-Cup-Relegationspartie in Lettland (Freitag und Samstag ab 14 Uhr auf DAZN) aus. Die Weltranglistenfünfte leidet an den Folgen eines grippalen Infekts und die Ärzte erteilten Kerber noch keine Freigabe für die Partie.

"Wir haben in den letzten Tagen intensiv in Kontakt gestanden und ich kann versichern, dass Angie alles dafür getan hat, um die Mannschaft in Riga unterstützen zu können", sagte Teamkapitän Jens Gerlach vor der Begegnung am Karfreitag und Samstag.

"Ich bin enttäuscht und traurig, dass ich für die Fed Cup-Partie gegen Lettland aus gesundheitlichen Gründen absagen muss", sagte Kerber: "Leider habe ich nach einer verschleppten Grippe keine ärztliche Freigabe bekommen und muss die nächsten Tage pausieren." Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel wird nicht in Riga vor Ort sein. Sie habe ein vorläufiges "Flugverbot" erhalten, teilte der DTB mit.

Mona Barthel rückt für Kerber nach

Teamchef Gerlach hatte für die Partie bereits am Dienstag Mona Barthel nachnominiert. Die deutsche Mannschaft wird nun von Julia Görges angeführt, ebenfalls im Team stehen Andrea Petkovic und Doppelspielerin Anna-Lena Grönefeld.

Auch Gegner Lettland muss auf seine Topspielerin verzichten, Anastasija Sevastova fällt mit einer Rückenverletzung aus. In Abwesenheit der Weltranglisten-13. ist die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko die Nummer eins der Gastgeberinnen.