Dominic Thiem heute im Livestream & Liveticker: Wann spielt Thiem gegen Pablo Cuevas?

Dominic Thiem hat eine erfolgreiche Rückkehr auf die ATP-Tour gefeiert. Beim Sandplatzturnier in Buenos Aires gewann er gegen Maximilian Marterer und steht bereits im Viertelfinale. Dort trifft er am heutigen Freitag nicht vor 23 Uhr auf Pablo Cuevas aus Uruguay (im LIVETICKER).

Beim Turnier in Südamerika wird auf Sand gespielt, was Thiem in die Karten spielen sollte. Seit seiner Aufgabe bei den Australian Open Mitte Jänner war Österreichs Nummer eins über ein Monat lang ohne Match und kurierte sich für die südamerikanische Sandplatz-Saison aus.

Dominic Thiem - Pablo Cuevas: Livestream & TV-Übertragung

Die Partie von Dominic Thiem gegen Pablo Cuevas wird nicht im Free- oder Pay-TV übertragen. Das Match kann man mit einem kostenpflichtigen Abo bei TennisTV, dem offiziellen Streaming-Dienst der ATP, live sehen.

LIVETICKER: Thiem gegen Cuevas live

SPOX bietet zu allen Matches von Dominic Thiem einen Liveticker an. Zur Partie gegen Pablo Cuevas geht es hier.

© getty

Thiem vs. Cuevas im Head to Head (H2H)

Die beiden Spieler standen sich bereits vier Mal gegenüber, zwei Siege gab es für jeden der beiden zu feiern.