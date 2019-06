PDC World Cup of Darts: Österreich mit Mensur Suljovic/Zoran Lerchbacher heute im Livestream

Mensur Suljovic steigt gemeinsam mit Zoran Lerchbacher am heutigen Freitag in den World Cup of Darts ein. Zum Auftakt bekommt es das PDC-Duo mit Russland zu tun. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV zu sehen ist.

Der World Cup of Darts 2019 findet vom 6. bis 9. Juni in Hamburg statt. Dort treten jeweils zwei Spieler als Team für ihr Land an. Für Österreich sind, wie schon in den vergangenen zwei Jahren, Mensur Suljovic und Zoran Lerchbacher am Start. In der ersten Runde geht es gegen Boris Koltsov & Aleksey Kadochnikov aus Russland.

World Cup of Darts 2019: Suljovic & Co. heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte des World Cup of Darts gesichert und zeigt somit alle Partien des Turniers live und in voller Länge. Im Free-TV ist das Event nicht zu sehen.

DAZN kostet ledilich 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Neben der Live-Übertragung aller Spiele der Darts-Team-WM 2019 gibt es bei DAZN auch andere Sportevents aus dem Fußball, Basketball, Tennis, Eishockey oder Handball live zu sehen.

World Cup of Darts: Spielplan vom Freitag

Am Freitagabend werden insgesamt acht Erstrundenpartien ausgespielt. Österreich gegen Russland ist als sechste Partie angesetzt.

China v USA

Italy v Canada

Poland v Czech Republic

Republic of Ireland v Greece

England v Philippines

Austria v Russia

Australia v Finland

Netherlands v Spain

Darts-Team-WM: Sieger beim World Cup of Darts

Die Niederlande ist gemeinsam mit England Rekord-Weltmeister. Beide gewannen das Turnier insgesamt vier Mal.

Jahr Gewinner-Nation Spieler 2018 Niederlande Van Gerwen und van Barneveld 2017 Niederlande Van Gerwen und van Barneveld 2016 England Taylor und Lewis 2015 England Taylor und Lewis 2014 Niederlande Van Gerwen und van Barneveld 2013 England Taylor und Lewis 2012 England Taylor und Lewis 2011 Ausgesetzt Ausgesetzt 2010 Niederlande Van Barneveld und Stompe

PDC World Cup of Darts: Der Modus

Anders als bei normalen Darts-Turnieren werden die teilnehmenden Nationen bei der Darts-Team-WM 2019 von Zweierteams vertreten. Die erste Runde wird dabei mit Doppelpartien ausgespielt. Ab der zweiten Runde werden zwei Einzelspiele im Modus Best-of-Seven gespielt.

Sollte es nach den beiden Einzelspielen in einem Duell zweier Nationen unentschieden stehen, entscheidet eine letzte Doppelpartie über das Weiterkommen und Ausscheiden. Auch diese wird im Best-of-Seven-Modus ausgetragen.