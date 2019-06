PDC World Cup of Darts 2019: Spielplan, Teilnehmer, Übertragung

Zum neunten Mal findet vom 6.- 9. Juni der PDC World Cup of Darts in Hamburg statt, um den Meister der Team-WM 2019 zu krönen. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles zum Spielplan, den Terminen und Teilnehmern.

Alles, was in der Darts-Welt Rang und Namen hat, trifft sich Anfang Juni in der Barclaycard-Arena in Hamburg. Beim PDC World Cup of Darts treten jeweils zwei Spieler als Team für ihr Land an. Das Finale findet dabei am Abend des 9. Juni statt.

PDC World Cup of Darts live im TV und Livestream

Zusätzlich zur Übertragung im Internet bietet DAZN die Möglichkeit, alle Matches des PDC World Cup of Darts live auf mobilen Engeräten wie Smartphones und Tablets zu verfolgen. Hierzu steht die kostenfreie DAZN-App sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum Download bereit.

Neben der Live-Übertragung aller Matches der Darts-Team-WM 2019, gibt es bei dem Streamingdienst auch andere Sportarten wie Fußball, Basketball, Tennis, Eishockey oder Handball live und in voller Länge zu sehen.

PDC Dart World Cup: Der Spielplan

Hier ein Überblick darüber, wann welche Runde stattfinden wird. Deutschland startet gegen Ungarn am 6. Juni ab 19 Uhr.

Runde Datum Uhrzeit 1. Runde 6. Juni ab 19 Uhr 1. Runde 7. Juni ab 19 Uhr 2. Runde 8. Juni ab 13 Uhr 2. Runde 8. Juni ab 19 Uhr Viertelfinale 9. Juni ab 13 Uhr Halbfinale 9. Juni ab 19 Uhr Finale 9. Juni Im Anschluss

PDC World Cup of Darts: Das deutsche Team

Deutschland geht mit seinen besten beiden Profis Max Hopp und Martin Schindler in das Turnier in Hamburg. Schon im Vorjahr spielten der 22-jährige Hopp und sein gleichaltriger Partner als deutsche Vertretung bei der Team-WM.

Dabei scheiterten sie im Viertelfinale am späteren Weltmeister Niederlande mit Superstar Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld. Doch die Holländer sind nicht der Favorit für den Turniersieg in diesem Jahr.

Als Favoriten gehen nämlich die Engländer mit Ex-Weltmeister Rob Cross und WM-Finalist Michael Smith ins Rennen. Das liegt vor allem daran, dass die Niederländer ihre Stammbesetzung geändert haben. Neben "Mighty Mike" spielt dieses Jahr nicht van Barneveld, sondern Jermaine Wattimena.

PDC World Cup of Darts: Der Modus

Anders als bei normalen Darts-Turnieren werden die teilnehmenden Nationen bei der Darts-Team-WM 2019 von Zweierteams vertreten. Die erste Runde wird dabei mit Doppelpartien ausgespielt. Ab der zweiten Runde werden zwei Einzelspiele im Modus Best-of-Seven gespielt.

Sollte es nach den beiden Einzelspielen in einem Duell zweier Nationen unentschieden stehen, entscheidet eine letzte Doppelpartie über das Weiterkommen und Ausscheiden. Auch diese wird im Best-of-Seven-Modus ausgetragen.

PDC World Cup of Darts: Das deutsche Los

Die Begegnungen der ersten Runde wurden vom PDC Weltverband ausgelost. Das deutsche Team hat dabei eine machbare Aufgabe vor sich. Max Hopp und Martin Schindler treffen in Runde eins auf Ungarn.

Das Match ist für den 6. Juni ab 19 Uhr terminiert. In Runde zwei könnte es dann bereits gegen die auf Rang sieben gesetzten Belgier gehen. Ein Re-Match mit van Gerwen und der Niederlande ist dieses Jahr erst im Finale möglich.

Darts-Team-WM: Alle Gewinner

Die Niederlande ist gemeinsam mit England Rekord-Weltmeister. Beide gewannen das Turnier viermal. Hier der Überblick über alle Gewinner seit 2010: