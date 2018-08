Doppler/Horst beim Beachvolleyball-Major auf der Wiener Donauinsel im 1/8-Finale

Beim Beach-Volleyball-Major in Wien (täglich LIVE bei DAZN) haben es am Freitag zwei österreichische Teams ins Achtelfinale geschafft. Die Vizeweltmeister Clemens Doppler/Alexander Horst und das Überraschungsduo Martin Ermacora/Moritz Pristauz buchten bei neuerlicher Gluthitze mit souveränen Siegen in der Zwischenrunde ihre Tickets für den Samstagvormittag.

Doppler/Horst bezwangen am frühen Abend im prall gefüllten Stadion auf der Donauinsel die italienischen Olympiazweiten Paolo Nicolai/Daniele Lupo glatt 2:0 (18,17). Im Achtelfinale wartet mit den lettischen EM-Silbermedaillengewinnern Aleksandrs Samoilovs/Janis Smedins ein weiterer harter Brocken.

Das Wildcard-Team Ermacora/Pristauz nutzte seine gute Auslosung und gewann gegen die Deutschen Julius Thole/Clemens Wickler ebenso souverän 2:0 (19,17). Ihre nächsten Gegner sind die Kataris Cherif Younousse/Ahmed Tijan, die Doppler/Horst davor im Spiel um den Gruppensieg in einer der Nachtragspartien wegen des Unwetters am Vortag bezwungen hatten.

Doppler/Horst schlagen Ex-Europameister

Diese Scharte wetzten Doppler/Horst gegen die höher eingeschätzten Nicolai/Lupo aber in beeindruckender Manier aus. "Wir haben super gespielt. Im Gegensatz zur Mittagpartie haben wir die Eigenfehler minimieren können, deshalb haben wir gewonnen", sagte Horst nach dem klaren Erfolg gegen die Ex-Europameister. Die gewählte Spielanlage sei voll aufgegangen. "Wir haben gegen sie immer eine gute Taktik, wir wissen, dass sie nicht gern gegen uns spielen."

Doppler war erleichtert über die Steigerung zur rechten Zeit. "Wir wollten zeigen, was wir drauf haben nach dem Match zu Mittag. Wir sind total mutig aufgetreten. Am meisten stolz bin ich, dass Alex extrem Verantwortung übernommen hat. Wir haben die Nummer 2 der Welt geschlagen und wieder einmal bewiesen, dass wir zu den besten Teams gehören", betonte Doppler.

Letten nächste Gegner für Doppler/Horst

Er sei froh, noch mindestens eine Partie vor dem fantastischen Heimpublikum spielen zu dürfen. Gegen die lettischen Achtelfinalgegner müsse man aber an diese starke Leistung anschließen. "Heuer haben wir gegen sie einmal gewonnen, einmal verloren. Es wird eine geile Partie für die Zuschauer, es wird eine sehr schwere Partie für uns."

"Wir sind da klar Außenseiter, wir wollen aber wieder mutig auftreten. Wenn wir wieder einen guten Tag erwischen, gewinnen wir, wenn nicht, verlieren wir." Ihre möglichen Viertelfinalgegner sind die norwegischen Shootingstars Anders Mol/Christian Sörum oder die Brasilianer Ricardo/Guto.

Ermacora/Pristauze ebenfalls weiter

Auch Martin Ermacora/Moritz Pristauz stehen in der Runde der besten 16. Das Wildcard-Duo besiegte die Deutschen Julius Thole/Clemens Wickler überraschend souverän 2:0 (19,17). Sie bekommen es nun mit den Kataris Cherif Younousse/Ahmed Tijan zu tun.