Dacia Vikings lassen Dragons keine Chance

Erlebe

deinen Sport

live Shanghai Darts Masters Do 12:30 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 12:30 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles US Darts Masters Do 21:00 US Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons US Darts Masters Fr 21:00 US Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks US Darts Masters Sa 21:00 US Masters -

Tag 3

Mit einem haushohen und punktreichen 62:22 Sieg über die Danube Dragons beschließen die Dacia Vikings vor 2.435 tobenden Zuschauern den Grunddurchgang als Tabellenführer mit einer Bilanz von neun gewonnenen und nur einem verlorenen Spiel.

Bei den Stadt-Derbies Vikings versus Dragons herrscht immer eine ganz besonders emotionale Stimmung. Schließlich kann es nur eine Nummer 1 in der Hauptstadt geben. Und diese heißt zum bei der 15. Begegnung in Folge Dacia Vienna Vikings.

Vikings ließen keinen Zweifel an Favoritenrolle

Bereits in der ersten Halbzeit wurden die Wikinger mit einem wahren Touchdown-Hagel ihrer Favoritenrolle gerecht. So gingen die Men in Purple mit einem komfortablen 35:7 Vorsprung gegenüber den Rivalen aus Stadlau in die Halbzeitpause.

Auch in der zweiten Hälfte konnten die durch den Ausfall einiger Schlüsselspieler geschwächten Donau-Drachen den Wikingern nicht ernsthaft gefährlich werden und mussten somit als Verlierer vom Feld gehen.

Sieben Spieler konnten Touchdowns erzielen

Sieben unterschiedliche Scorer auf Seiten der Dacia Vikings demonstrierten eindrucksvoll, wie variabel und effektiv die Vikings Offense agieren kann. Auch die Defense Leistung, allen voran zwei Sacks von Florian Grünsteidl und Alex Tahery sowie zwei Interceptions von Maximilian Zangl und Christoph Gombkötö, zeugte von der klaren Dominanz der Men in Purple.

Neben der Stadt-Rivalität ging es bei diesem Spiel für die Dacia Vikings vor allem auch darum, im Halbfinale, das durch den Sieg über die Graz Giants bereits mit Heimrecht gesichert wurde, dem vermeintlich "leichteren" Gegner gegenüber zu stehen - nämlich dem Gewinner des Wild Card 2 Games. Das Semifinale findet am Sonntag, dem 23. Juli, (Kickoff 15:00 Uhr) im Stadion Hohe Warte statt.

Stimmen zum Spiel

Chris Calaycay, Headcoach der Dacia Vikings: "Es ist natürlich großartig, dass wir die Regular Season als Nummer 1 beenden konnten. Das war unser erklärtes Ziel. Und jetzt heißt es, ready für das Halbfinalspiel zu werden. Unsere Offense hat heute unglaublich gespielt, und unsere Defense hat einige beeindruckende Plays gemacht. A good day for the Vikings".

Stefan Pokorny, Headcoach der Danube Dragons: "Das Spiel gegen das beste oder zweitbeste Team Österreichs war erwartet hart. Es hat uns natürlich nicht geholfen, dass wir aufgrund mehrerer Ausfälle sehr geschwächt auftreten mussten. Jetzt müssen wir schauen, dass wir für das Wildcard Game auswärts gegen Graz fit werden."

Technische Daten

Dacia Vikings vs. Danube Dragons 62:22 (21:0/14:7/14:0/13:15)

TDs Vikings: Dieuseul (2), Burke, Wappl (2), Stevenson, Seikovits, Bundschuh, Mayr

PATs Vikings: Seikovits (8)