Arnold Schwarzenegger zerstört Internettroll

Montag, 27.03.2017

15.000 Menschen feierten am Wochenende im Stadion Graz-Liebenau den Ausklang der Specials Olympics World Winter Games 2017. Es war ein "Fest der Freude und des Miteinanders", das in den letzten Tagen in der Steiermark gefeiert wurde. Mit dabei war auch Arnold Schwarzenegger, seines Zeichens Ehrenpräsident der Special Olympics.

Auf Facebook postete die "steirische Eiche" ein Video, gratulierte zu den "besten Winterspielen aller Zeiten" und meinte: "Ihr alle seid die besten Athleten der Welt". Eine rührende Botschaft der Hollywood-Legende. Umso fassungsloser machte ein Posting von einem seiner Facebook-Fans. Die Special Olympics würden gar keinen Sinn ergeben, sind Winterspiele doch nicht für "Vollidioten" sondern nur für die besten Athleten. So der User.

Der Konter des "Terminators" folgte nur wenige später. "So dumm und böse dieser Kommentar auch ist, ich werde es nicht löschen und dich (noch) nicht sperren, denn es ist ein lehrreicher Moment", so Schwarzenegger, der ergänzte: Seiner Meinung nach hätten "diese Athleten mehr Mut, Leidenschaft, Hirn und Fähigkeiten" und besäßen mehr dieser positiven menschlichen Qualitäten als er.

Hier die ganze Antwort von Arnold Schwarzenegger: