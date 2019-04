Viktor Szilagyi steigt zum Geschäftsführer Sport beim THW Kiel auf

Der langjährige ÖHB-Teamspieler Viktor Szilagyi wird neuer Geschäftsführer Sport beim deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel.

Der derzeitige Sportliche Leiter werde ab dem 1. Juli in die Geschäftsführung aufrücken, kündigte der neue Kieler Aufsichtsratschef Marc Weinstock in einem Interview der "Kieler Nachrichten" (Samstagausgabe) an. Der 40-Jährige Szilagyi spielte von 2005 bis 2008 für Kiel.

Beim THW Kiel, dem Verein von Österreichs aktuellem Star Nikola Bilyk, wird Ausrüster Adidas nach 56 Jahren aussteigen, gab Weinstock zudem bekannt.