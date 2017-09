Kerschbaumer schießt Bielefeld zum Sieg

Bundesliga Sa 18:00 Die Highlights vom Samstag mit BVB, BMG & SGE-VfB Premier League Live Man United -

Crystal Palace Championship Live Ipswich -

Bristol City Primera División Live Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Roter Stern Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Serie A Cruzeiro -

Corinthians Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica Superliga Boca Juniors -

Chacarita WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien Serie A Flamengo -

Fluminense Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante

ÖFB-Legionär Konstantin Kerschbaumer hat Arminia Bielefeld in der neunten Runde der zweiten deutschen Fußballliga zum Sieg gegen Nürnberg geschossen.

Der in der 75. Minute eingewechselte 25-Jährige erzielte für die Gäste das entscheidende Tor zum 2:1 (86.). Für Kerschbaumer war es der zweite Treffer in der zweiten Liga. Seinen Premierentreffer erzielte er am dritten Spieltag beim 2:0-Erfolg gegen VfL Bochum.

In der Tabelle liegt Bielefeld, wo Manuel Prietl durchspielte, zwischenzeitlich an der dritten Stelle. Für die Nürnberger war es nach zuvor drei Siegen hintereinander ein Rückschlag. Holstein Kiel (Hoheneder auf der Bank) übernahm mit einem 3:0 gegen Bochum die Tabellenführung. Bei den Gästen wurde Lukas Hinterseer in der 80. Minute ausgewechselt.