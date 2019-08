FK Austria Wien - Admira Wacker: Bundesliga-Partie im TV, Livestream und Liveticker

Für die krisengebeutelte Wiener Austria gab es gegen den SV Mattersburg den ersten Sieg der Saison, nur um dann kurz darauf einen erneuten Rückschlag in der Europa League-Quali hinnehmen zu müssen. Gegen die Admira will man nun endgültig auf die Siegesstraße zurückkehren, doch die Niederösterreich brauchen selbst dringend einen Sieg. SPOX erklärt, wo ihr die Partie im TV sowie im Livestream sehen könnt.

Nach dem 5:1-Sieg gegen Mattersburg schöpfte man in Wien-Favoriten wieder so etwas wie Hoffnung, nach dem zuvor völlig verpatzten Saisonstart. Am Donnerstag in der Qualifikation der Europa League gab es aber erneut einen Rückschlag, als man nach einer 1:3-Niederlage frühzeitig die Segel streichen musste. Nun muss die Austria beweisen, von diesem Ergebnis gestärkt hervor zu gehen.

Die Admira selbst kann derzeit nur einen Sieg im Cup vorweisen, in der Bundesliga war man bislang nicht konkurrenzfähig. Die Bilanz von null Punkten und einer Tordifferenz von 1:8 ist verheerend, weshalb es gegen den kommenden Gegner eine deutliche Leistungssteigerung benötigt.

© GEPA

Austria Wien vs. Admira Wacker: Livestream & TV-Übertragung

Sky hat die Rechte der österreichischen Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele in voller Länge, so auch das Match zwischen der Austria und der Admira. Die Übertragung am Sonntag startet um gewohnt um 16:00 Uhr, Ankick ist dann um 17:00 Uhr. Auf Sky Sport Austria 1 läuft die Konferenz, auf Sky Sport Austria 3 das Einzelspiel.

Über den Streaming-Dienst Sky Go zeigt Sky das Match auch im Livestream, dazu benötigt es aber ein kostenpflichtiges Abo.

LIVETICKER: FAK gegen Admira zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele der österreichischen Bundesliga im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match der krisengeplagten Teams geht es hier.

FK Austria - Admira Wacker: Mögliche Aufstellungen

Austria Wien: Lucic - Klein, Handl, Jarjue, Zwierschitz - Jeggo, Serbest, Ebner - Fitz, Prokop - Edomwonyi

Ersatz: Pentz - Martschinko, Cavlan, Demaku, Grünwald, Sax, Monschein, Turgeman

© GEPA

Admira: Leitner - Bauer, Schösswendter, Strauss - Menig, Toth, Kerschbaum, Hjulmand, Lukacevic - Bakis, Starkl

Ersatz: Haas - Maier, Spasic, Vorsager, Kadlec, Hoffer, Paintsil, Cmiljanic

Bundesliga, 4. Spieltag: Begegnungen/Ergebnisse

Datum Heim Gast Uhrzeit/Ergebnis 17.08. LASK WSG Tirol 1:1 17.08. SKN St. Pölten RB Salzburg 0:6 17.08. WAC SV Mattersburg 5:0 18.08. Austria Wien Admira Wacker 17.00 18.08. Sturm Graz Rapid Wien 17.00 18.08. SCR Altach TSV Hartberg 17.00

Austria vs. Admira: Die Stimmen

FAK-Coach Christian Ilzer: "Leicht wird es nicht. Wir müssen das Spiel sehr ernst nehmen und noch drüberbringen. Da gilt es die richtige Mischung zu finden."

Admira-Trainer Reiner Geyer: "Wir haben nicht alles richtig gemacht, wir haben aber auch nicht alles falsch gemacht. Wir entwickeln uns, das ist das Entscheidende."