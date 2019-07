WAC vor Verpflichtung von Ex-Düsseldorf-Verteidiger Bruno Soares?

Wie die Kleine Zeitung berichtet, testet der Wolfsberger AC aktuell einen ehemaligen Innenverteidiger von Fortuna Düsseldorf, nämlich Bruno Soares. Der 30-Jährige ist noch bis Mittwoch im Training und soll sich für eine feste Verpflichtung empfehlen.

Nachdem der vom TSV Hartberg zu SV Horn gewechselte Florian Sittsam im Training nicht genug überzeugte, wird beim WAC nun der Brasilianer Bruno Soares getestet.

Bis 2015 war der 1,94 Meter-Hüne bei Fortuna Düsseldorf sowie dem MSV Duisburg tätig, absolvierte dort über 100 Spiele in der 2. Bundesliga. Danach zog es ihn nach Norwegen, Israel und zuletzt Malaysia.

© GEPA

Ob der 30-Jährige fest verpflichtet wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen. Kann der Innenverteidiger sich beweisen, darf er in der kommenden Saison Europa League-Gruppenphase spielen. Acht Spiele konnte er in der Qualifikation mit Kairat Almaty 2015 bereits spielen, in die Gruppenphase hat er es bislang aber noch nie geschafft.