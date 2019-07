SV Mattersburg: Kommt ehemaliges FC Liverpool-Talent Toni Gomes?

Derzeit ist ein interessanter Name beim SV Mattersburg im Gespräch. Das ehemalige große Talent des FC Liverpool Toni Gomes war zuletzt beim Testspiel des SVM gegen Holstein Kiel im Einsatz und scheint die Verantwortlichen begeistert zu haben.

Beim 1:1-Testspiel gegen Holstein Kiel setzte der SV Mattersburg den derzeit vereinslosen Toni Gomes ein. Zuletzt war der in Guinea-Bissau geborene Portugiese beim FC Arouca in der zweithöchsten Spielklasse Portugals unter Vertrag.

Das allerdings nur für ein Jahr, in dem er auch nur auf zwölf Einsätze kam. Den SVM dürfte er in seinem Auftritt jedoch begeistert haben.

Toni Gomes: Über den FC Liverpool zum SV Mattersburg?

Dies bestätigt Trainer Franz Ponweiser gegenüber bgld-fussball.at: "Er hat etwas. Man merkt, wie gut er ausgebildet ist."

Der 20-jährige Flügelspieler galt in der Jugend der "Reds" als großes Talent, absolvierte alle Jugendabteilungen, wusste aber spätestens in der U23 nicht mehr vollends zu überzeugen. Aufgrund des positiven Eindrucks könnte Toni Gomes aber bald in der Tipico Bundesliga landen.