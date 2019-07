SK Rapid Wien - 1. FC Nürnberg: Testspiel gratis im Livestream & TV sehen

Der SK Rapid Wien empfängt im traditionellen internationalen Testspiel in diesem Jahr den 1. FC Nürnberg. Die Fanszenen beider Vereine verbindet eine langjährige Freundschaft. SPOX zeigt, wo die Partie im Free-TV und im Livestream gezeigt wird.

Bereits 2013 kam es in Hütteldorf, damals noch im Gerhard-Hanappi-Stadion, zur Begegnung zwischen Rapid und Nürnberg. Beim Klub aus der zweiten deutschen Bundesliga steht mit Damir Canadi ein Ex-Rapid-Trainer an der Seitenlinie. Videoanalyst Maurizio Zoccola wechselte vor wenigen Wochen von Hütteldorf zu den Nordbayern.

SK Rapid Wien - 1. FC Nürnberg: TV-Übertragung & Livestream

Der Anpfiff zur Partie SK Rapid gegen Nürnberg steigt am Sonntag, 14. Juli 2019, um 18.45 Uhr im Allianz Stadion. In Österreich wird das Match live und in voller Länge auf ORF Sport + übertragen.

Die Übertragung beginnt um 18.40 Uhr, auf der TvThek gibt es zudem einen Livestream, der für User aus Österreich frei empfangbar ist.

© SK Rapid

SK Rapid Wien: Ergebnisse der Testspiele in der Vorbereitung

Rapid spielte in der Vorbereitung gegen zwei tschechische Klubs. Gegen Bohemians Prag verloren die Hütteldorfer 2:3, FK Jablonec wurde mit 2:1 besiegt.