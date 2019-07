ÖFB-Cup: Red Bull Salzburg - SC/ESV Parndorf 1919 live im TV & Livestream

Der aktuelle Titelverteidiger des ÖFB-Cups Red Bull Salzburg trifft in der ersten Runde der neuen Saison auf den Viertligisten SC/ESV Parndorf in deren Stadion. Es ist gleichzeitig das erste Pflichtspiel und damit der erste Prüfstein für die eigene Arbeit. SPOX zeigt, wo die Partie im Free-TV und im Livestream gezeigt wird.

Ein Duell, welches es so ähnlich bereits einmal gab. Denn am 12.09.2000 traf das damalige Wüstenrot Salzburg ebenfalls in der ersten Runde des ÖFB-Cups auf Parndorf und gewann damals souverän mit 6:1 (Torschütze war unter anderem Heimo Pfeifenberger).

Auch diese Saison sind die Rollen klar verteilt, auch wenn das erste Pflichtspiel der Saison meist noch unter einigen Problemen leidet.

© GEPA

Red Bull Salzburg - SC/ESV Parndorf: TV-Übertragung & Livestream

Der Anpfiff zur Partie Red Bull Salzburg gegen SC/ESV Parndorf steigt am Freitag, 19. Juli 2019, um 20:30 Uhr im Heidebodenstadion. Das Match wird live und in voller Länge auf ORF Sport + übertragen.

Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, auf der TVthek gibt es zudem einen Livestream, der frei empfangbar ist.

© GEPA

Red Bull Salzburg: Ergebnisse der Testspiele in der Vorbereitung