Xaver Schlager nach ÖFB-Aus bei der U21-EM: "Jeder hat uns als Fischfutter gesehen"

Xaver Schlager ist zufrieden mit dem Abschneiden der österreichischen U21 bei der EM in Italien und San Marino. Zwar schied die ÖFB-Auswahl nach dem 1:1 gegen Deutschland als Gruppendritter aus, verabschiedete sich jedoch mit einer starken Leistung.

"Wir haben gezeigt, dass wir klar mithalten können. Unterm Strich hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Die Chancen dazu hatten wir", sagte Schlager gegenüber SPOX.

Das Ziel, Gruppenzweiter zu werden, verpasste Österreich zwar, die Mannschaft habe jedoch "ein überragendes Turnier gespielt", sagte Schlager. "Jeder hat uns vor dem Turnier als Fischfutter gesehen. Jetzt stehen wir mit vier Punkten da und hätten auch sechs holen können. Das ist eine ganz ordentliche Leistung von uns."

Xaver Schlager: "Die Fans waren richtig geil"

Als Knackpunkt für das Aus in der Gruppenphase sieht Schlager die erste Halbzeit gegen Dänemark. "Wir haben zweieinhalb gute Spiele gezeigt - eine Halbzeit war zum Vergessen. Bei solch einem Turnier ist das schon ein großes Brett. Du musst immer da sein, das haben wir gegen Dänemark nicht geschafft", erklärte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler von Red Bull Salzburg.

Die zahlreichen österreichischen Fans verabschiedeten das ÖFB-Team mit tosendem Applaus aus dem Stadio Friuli in Udine - ein besonderer Moment für die Nachwuchskicker. "Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass so viele österreichische Fans im Stadion waren. Schon gegen Dänemark waren sie in der Überzahl. Wenn wir gemeinsam die Nationalhymne singen, so laut, in einem fremden Stadion, ist das schon sehr bewegend. Die Fans waren richtig geil, das gibt uns Energie", sagte Schlager.

U21-EM - Unentschieden gegen Deutschland reicht Österreich nicht: Die Noten zum Spiel © GEPA 1/15 Der österreichischen Nationalmannschaft reicht ein starkes 1:1 gegen Deutschland nicht für den Einzug ins Semifinale der Europameisterschaft. Die Noten zum Spiel. © GEPA 2/15 Alexander Schlager (Note=2): Im ersten Durchgang kaum gefordert, beim sensationellen 1:0 von Waldschmidt aus der Distanz ohne Chance. Auch in Halbzeit zwei zu keinen Sensations-Paraden gezwungen. © GEPA 3/15 Marco Friedl (Note=2-): Fühlte sich mit dem linken Fuß auf der rechten Seite augenscheinlich nicht immer wohl. Ein starker Schussversuch ging knapp über das Tor. Gewann mehr als die Hälfte seiner Zweikämpfe, herausragenden Passquote von über 97 Prozent. © GEPA 4/15 Kevin Danso (Note=1): Verdammt starker Auftritt des Augsburg-Legionärs. Spielte in Gegners Hälfte (!) die meisten Pässe, fing enorm viele Bälle ab. Sorgte per Elfmeter für das 1:1. Man-of-the-Match-Performance des 20-Jährigen. © GEPA 5/15 Stefan Posch (Note=1): An der Seite von Danso ein Ruhepol, gewann in der ersten Halbzeit 100 Prozent seiner Zweikämpfe. Auch im zweiten Durchgang von der Offensive der Deutschen unbeeindruckt. © GEPA 6/15 Maximilian Ullmann (Note=2-): Kam für Sandro Ingolitsch in die Mannschaft und startete links hinten. Wurde erst in Halbzeit zwei richtig in Szene gesetzt und steigerte sich deutlich. Auch für die A-Nationalmannschaft so bald ein Thema. © GEPA 7/15 Philipp Lienhart (Note=3+): Lienhart agierte in Hälfte eins abgebrüht und gewann 100 Prozent seiner Zweikämpfe. Erfüllte seine Aufgaben, nicht mehr, aber auch nicht weniger. © GEPA 8/15 Dejan Ljubicic (Note=3): Kam für Ivan Ljubic in die Mannschaft und trat ähnlich auf wie bei Rapid – oft unauffällig, aber abgekocht und ballsicher. Musste nach 53 Minuten für Baumgartner weichen - hatte zu diesem Zeitpunkt die meisten Ballkontakte. © GEPA 9/15 Sascha Horvath (Note=3): Nicht ganz so auffällig wie etwa gegen Serbien. Versuchte stets zwischen den Linien umzurühren, wirkte teilweise aber etwas verloren. Betrieb hohen Arbeitsaufwand, rieb sich stets auf. © GEPA 10/15 Xaver Schlager (Note=3): Der Salzburg-Motor agierte nicht so dominant wie in den Gruppenspielen zuvor. Besonders in der ersten Halbzeit bemüht, aber blass. Auch im zweiten Durchgang nicht wirklich in der Partie. Es sei ihm verziehen. © GEPA 11/15 Husein Balić (Note=3-): Der St. Pölten-Kicker kam in Halbzeit eins kaum ins Spiel, hatte die wenigsten Ballkontakte aller ÖFB-Spieler. Vergab nach 56 Minuten die Großchance auf die Führung. Kurz vor Schluss für Honsak ausgewechselt. © GEPA 12/15 Sasa Kalajdzic (Note= 2-): Deutlich auffälliger als seine Vorgänger im Sturmzentrum. Vergab aber auch in Minute 35 eine Riesenchance, köpfte kurz vor der Pause an die Stange. Immer anspielbar, manchmal aber schlampig. Insgesamt ein starker Zielstürmer. © GEPA 13/15 Christoph Baumgartner (Note=3-): Kam früh in der zweiten Halbzeit für Ljubicic ins Spiel und nahm eine offensivere Rolle ein. Brachte aber nicht die gewünschte Kreativität ins Spiel der Österreicher. © GEPA 14/15 Adrian Grbic (Note= - ): Der Clermont Foot-Legionär kam nach 77 Minuten für Kalajdzic ins Spiel. Für eine seriöse Benotung daher zu kurz eingesetzt. © GEPA 15/15 Mathias Honsak (Note = -): Kam nach 85 Minuten für Balic ins Spiel. Ebenfalls zu kurz eingesetzt.

Xaver Schlager nach langer Saison müde: "Es reicht erstmal"

Der Energietank ist bei Schlager nach dieser langen Saison nun aber leer. "Ich denke, ich habe für diese Saison genug gespielt. Es reicht erstmal", sagte er. Schlager absolvierte 54 Pflichtspiele in der abgelaufenen Spielzeit.

Dazu kommen die für Schlager ermüdenden Spekulationen um seine Zukunft. Noch ist unklar, ob er in Salzburg bleibt oder in die Bundesliga wechselt. Klar ist nur, dass Schlager nun erstmal Urlaub macht.