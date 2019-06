ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic: "Ich hatte zwei Hundertprozentige, da muss ich eine machen"

Österreichs U21-Nationalteam hat bei der EM in Italien und San Marino das Semifinale verpasst. Die ÖFB-Auswahl holte zwar gegen Titelverteidiger Deutschland am Sonntagabend im letzten Gruppenspiel in Udine nach sehr starker Vorstellung ein 1:1-Remis, belegte damit mit vier Punkten aber nur Rang drei in Pool B. Die Stimmen zum Spiel.

Werner Gregoritsch (Trainer Österreich): "Es war für mich ganz wichtig, dass wir heute Charakter zeigen. Das ist uns gelungen. Ich glaube, dass es ein rassiges Spiel war. Schlussendlich muss man sagen, dass das Unentschieden verdient ist. Wir haben gezeigt, dass wir da auch dagegenhalten können, haben auch unsere Möglichkeiten gehabt. Am Ende waren es 20 Minuten gegen Dänemark, wo wir nicht gut gespielt haben. Daher ist es sehr bitter."

Stefan Kuntz (Trainer Deutschland): "Österreich hat klasse gespielt. Wir konnten unser Spiel nicht so durchziehen wie in den vergangenen Partien. Im Spiel nach vorne haben wir in den vergangenen Spielen besser abgeschlossen. Für uns war es erstmal verwunderlich, dass es Elfmeter gibt. Das war heute schon eine Klasseleistung. Man sieht auch, dass die Jungs, die in der Bundesliga spielen, Klasse haben."

U21-EM - Unentschieden gegen Deutschland reicht Österreich nicht: Die Noten zum Spiel © GEPA 1/15 Der österreichischen Nationalmannschaft reicht ein starkes 1:1 gegen Deutschland nicht für den Einzug ins Semifinale der Europameisterschaft. Die Noten zum Spiel. © GEPA 2/15 Alexander Schlager (Note=2): Im ersten Durchgang kaum gefordert, beim sensationellen 1:0 von Waldschmidt aus der Distanz ohne Chance. Auch in Halbzeit zwei zu keinen Sensations-Paraden gezwungen. © GEPA 3/15 Marco Friedl (Note=2-): Fühlte sich mit dem linken Fuß auf der rechten Seite augenscheinlich nicht immer wohl. Ein starker Schussversuch ging knapp über das Tor. Gewann mehr als die Hälfte seiner Zweikämpfe, herausragenden Passquote von über 97 Prozent. © GEPA 4/15 Kevin Danso (Note=1): Verdammt starker Auftritt des Augsburg-Legionärs. Spielte in Gegners Hälfte (!) die meisten Pässe, fing enorm viele Bälle ab. Sorgte per Elfmeter für das 1:1. Man-of-the-Match-Performance des 20-Jährigen. © GEPA 5/15 Stefan Posch (Note=1): An der Seite von Danso ein Ruhepol, gewann in der ersten Halbzeit 100 Prozent seiner Zweikämpfe. Auch im zweiten Durchgang von der Offensive der Deutschen unbeeindruckt. © GEPA 6/15 Maximilian Ullmann (Note=2-): Kam für Sandro Ingolitsch in die Mannschaft und startete links hinten. Wurde erst in Halbzeit zwei richtig in Szene gesetzt und steigerte sich deutlich. Auch für die A-Nationalmannschaft so bald ein Thema. © GEPA 7/15 Philipp Lienhart (Note=3+): Lienhart agierte in Hälfte eins abgebrüht und gewann 100 Prozent seiner Zweikämpfe. Erfüllte seine Aufgaben, nicht mehr, aber auch nicht weniger. © GEPA 8/15 Dejan Ljubicic (Note=3): Kam für Ivan Ljubic in die Mannschaft und trat ähnlich auf wie bei Rapid – oft unauffällig, aber abgekocht und ballsicher. Musste nach 53 Minuten für Baumgartner weichen - hatte zu diesem Zeitpunkt die meisten Ballkontakte. © GEPA 9/15 Sascha Horvath (Note=3): Nicht ganz so auffällig wie etwa gegen Serbien. Versuchte stets zwischen den Linien umzurühren, wirkte teilweise aber etwas verloren. Betrieb hohen Arbeitsaufwand, rieb sich stets auf. © GEPA 10/15 Xaver Schlager (Note=3): Der Salzburg-Motor agierte nicht so dominant wie in den Gruppenspielen zuvor. Besonders in der ersten Halbzeit bemüht, aber blass. Auch im zweiten Durchgang nicht wirklich in der Partie. Es sei ihm verziehen. © GEPA 11/15 Husein Balić (Note=3-): Der St. Pölten-Kicker kam in Halbzeit eins kaum ins Spiel, hatte die wenigsten Ballkontakte aller ÖFB-Spieler. Vergab nach 56 Minuten die Großchance auf die Führung. Kurz vor Schluss für Honsak ausgewechselt. © GEPA 12/15 Sasa Kalajdzic (Note= 2-): Deutlich auffälliger als seine Vorgänger im Sturmzentrum. Vergab aber auch in Minute 35 eine Riesenchance, köpfte kurz vor der Pause an die Stange. Immer anspielbar, manchmal aber schlampig. Insgesamt ein starker Zielstürmer. © GEPA 13/15 Christoph Baumgartner (Note=3-): Kam früh in der zweiten Halbzeit für Ljubicic ins Spiel und nahm eine offensivere Rolle ein. Brachte aber nicht die gewünschte Kreativität ins Spiel der Österreicher. © GEPA 14/15 Adrian Grbic (Note= - ): Der Clermont Foot-Legionär kam nach 77 Minuten für Kalajdzic ins Spiel. Für eine seriöse Benotung daher zu kurz eingesetzt. © GEPA 15/15 Mathias Honsak (Note = -): Kam nach 85 Minuten für Balic ins Spiel. Ebenfalls zu kurz eingesetzt.

Sasa Kalajdzic (Stürmer Österreich): "Ich glaube, wenn man sich die Chancen anschaut, haben wir mehr gehabt. Ich habe zwei Hundertprozentige gehabt, da muss ich eine machen. Deutschland ist nicht richtig ins Spiel gekommen. Man kann nicht erwarten, dass er (Luca Waldschmidt; Anm.) den so reinmacht. Ich bin trotzdem extrem stolz, wir haben Österreich top vertreten." Zum Elfmeter: "Als Schiedsrichter hätte ich nicht einmal Elfmeter gegeben, um ehrlich zu sein."

Kevin Danso (Verteidiger Österreich): "Leider sind wir nicht weitergekommen. Ich glaube, wir haben ein super Spiel abgeliefert. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Was wir geleistet haben, nach dem Spiel gegen Dänemark, war überragend. Ich glaube, wir haben es Deutschland heute schwer gemacht, das haben wir gegen Dänemark leider nicht geschafft. Es ist ärgerlich, dass wir nicht weitergekommen sind. Aber wir machen weiter."

Philipp Liehnhart (Mittelfeldspieler und Kapitän Österreich): "Auf der einen Seite haben wir heute ein Topleistung geboten, wir waren mindestens gleich gut. Auf der anderen Seite sind wir ausgeschieden. Es zieht sich schon durchs ganze Turnier durch, wir machen die Chancen nicht. Aber der Rest hat gestimmt. Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet. Ich möchte mich noch einmal bedanken bei der Unterstützung, das hat uns Auftrieb gegeben."