Volkswagen ist neuer Fahrzeugpartner des ÖFB

Volkswagen ist stolzer Fahrzeugpartner des Österreichischen Fußball-Bundes. Dabei unterstützt der Autohersteller das Herren- und Frauen-Nationalteam sowie die U21-Nationalmannschaft auf ihrem Weg zur U21-EURO in Italien. Im Zuge der Zusammenarbeit will Volkswagen ÖFB-Fans näher an Ihre Mannschaft bringen und ermöglicht einigen glücklichen Anhängern unvergessliche Erlebnisse.

Die beliebte Automarke engagiert sich seit vielen Jahren im Fußball, unter anderem als Partner des DFB-Pokals und als offizieller Mobilitätspartner der UEFA EURO 2020. Neben Kooperationen mit Weltmeister Frankreich, der Schweiz und dem DFB werden Amateurvereine durch VW-Händlerpartner ebenso gefördert wie der Nachwuchsfußball über die VW Junior Masters Turnierserie, die seit 2006 auch in Österreich ausgetragen wird.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Volkswagen: Im europäischen Fußball tief verankert

Mit Jahresbeginn zog Österreich in Sachen Fußball-Engagement mit voller Kraft nach und verkündete die Partnerschaft mit dem ÖFB. Als "Offizieller Fahrzeugpartner des ÖFB" stellt Volkswagen seit Jänner 2019 den Trainern 20 Fahrzeuge zur Verfügung.

Die gefragtesten VW-Modelle kommen zum Einsatz: Golf Variant, Tiguan, Arteon und Touareg. Dazu kommen noch andere Werbemaßnahmen, digitale Auftritte, Tickets und Hospitality-Möglichkeiten, von denen auch die Anhänger der österreichischen Nationalmannschaft direkt profitieren.

VW & ÖFB: VIP-Reise nach Nordmazedonien gewinnen

Volkswagen bietet im Zuge der Kooperation glücklichen ÖFB-Fans die einmalige Möglichkeit, die Mannschaft von Teamchef Franco Foda zu einem Auswärtsspiel in der EM-Qualifikation zu begleiten. Am 10. Juni werden zwei glückliche GewinnerInnen Marko Arnautovic, David Alaba und Co. bei der Mission Auswärtssieg auf dem Weg zur EURO 2020 nach Nordmazedonien hautnah verfolgen.

Für die Partie am 10. Juni 2019 in Skopje verlost Volkswagen nämlich 1 x 2 VIP Tickets inklusive Übernachtung für zwei Personen im Hotel des ÖFB-Teams. Außerdem gibt es einen Hin- und Rückflug für zwei Personen oben drauf - im Team-Flieger gemeinsam mit der österreichischen Nationalmannschaft!

Alles, was es zur Teilnahme am Gewinnspiel braucht, ist ein Bild-Posting zum Thema Fußball auf Instagram, versehen mit dem Hashtag #mitVWzurEM. Das originellste Posting wird mit dem Reise-Paket zum Spiel nach Nordmazedonien prämiert.

© GEPA

Partnerschaft mit VW macht ÖFB-Präsident Windtner stolz

ÖFB-Präsident Leo Windtner zeigt sich über die neue Partnerschaft höchst erfreut: "VW ist ein Global Player und wir sind sehr stolz, dieses traditionsreiche Unternehmen in unserer Sponsorenfamilie begrüßen zu dürfen. VW ist tief im Fußball verwurzelt und steht für hohe Qualität, Kontinuität und Innovation. Diese Werte sind auch der Anspruch des ÖFB und seiner Nationalteams."

"Um erfolgreich zu sein ist es wichtig, auf die Unterstützung von starken Partnern zählen zu können. Die Partnerschaft mit VW und die gesamte Sponsorenfamilie des ÖFB sind für das Nationalteam wichtige Bausteine auf dem Weg in die Qualifikation für die UEFA EURO 2020", sagte Teamchef Franco Foda.

Foda wird künftig mit einem VW Touareg unterwegs sein. "Im Rahmen der Spielbeobachtungen lege ich mit meinem Dienstauto sehr weite Strecken in ganz Österreich zurück, daher schätze ich eine sichere und komfortable Fahrt ganz besonders."