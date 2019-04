SK Rapid Wien: Verletzungssorgen bei Verteidiger Boli Bolingoli

Der SK Rapid hat neben der bitteren Heim-Pleite gegen TSV Hartberg auch noch Verletzungssorgen zu verarbeiten. Verteidiger Boli Bolingoli ging in der Schlussphase nach einem Zweikampf zu Boden und musste ausgewechselt werden. Es besteht ein Verdacht auf Mittelfußknochenbruch.

"Bolingoli dürfte etwas mit der Fußwurzel haben, ich hoffe, es ist nicht gebrochen. Ich weiß noch nicht genau, was los ist", sagte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer nach der Partie gegenüber Sky. Für das Cup-Finale am kommenden Mittwoch in Klagenfurt gegen Red Bull Salzburg dürfte der Außenverteidiger aber ausfallen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bolingoli bestritt in der 74. Minute ein Duell mit Zakaria Sanogo, in dem der Hartberger dem Belgier auf den Fuß stieg. Erste Untersuchungen sollen noch am Samstagabend stattfinden, er befindet sich bereits auf dem Weg ins Spital.

Bundesliga-Tabelle: Qualifikationsgruppe nach dem 28. Spieltag