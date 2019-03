Red Bull Salzburg verlängert mit Toptalent Dominik Szoboszlai

Im Fall Dominik Szoboszlai stellt der FC Red Bull Salzburg schon frühzeitig die Weichen für eine gemeinsame Zukunft. Der 18-jährige Ungar unterschreibt bei den Roten Bullen einen neuen Vertrag, der bis zum 31. Mai 2022 läuft.

"Dominik hat sich in seiner Zeit bei uns ausgezeichnet entwickelt und in den letzten Monaten auch von der Persönlichkeit her einen großen Sprung gemacht. Zu seinem enormen Talent ist mittlerweile sehr viel Professionalität dazugekommen. Jetzt ist es wichtig, dass er diesen eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzt, der FC Red Bull Salzburg wird ihm dabei alle Möglichkeiten bieten", freut sich Christoph Freund, Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg.

Szoboszlai: "Es ist für mich wahnsinnig spannend"

Dominik Szoboszlai selbst erklärt: "Es ist für mich wahnsinnig spannend, Teil dieser Mannschaft und dieses Vereins zu sein. Ich habe in den letzten Jahren große Unterstützung vom Trainerteam sowie vom gesamten Klub erhalten und mich dabei gut weiterentwickelt. Ich glaube fest daran, dass dieses Umfeld optimal für meine weiteren Schritte ist, weshalb ich mich entschieden habe, meinen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg vorzeitig zu verlängern."

Szoboszlai wurde zuletzt mit Topklubs wie Juventus Turin und Bayern München in Verbindung gebracht. In der laufenden Saison absolvierte er zehn Einsätze für die Profis der Salzburger und erzielte am Wochenende gegen Wacker Innsbruck sein Debüt-Tor in der Bundesliga. In neun Spielen in Liga zwei sammelte Szoboszlai zehn Scorerpunkte.