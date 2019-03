ÖFB-Team: Franco Foda: "David Alaba hatte schon in der Halbzeit Probleme mit der Muskulatur"

Die Liste der Ausfälle im österreichischen Nationalteam ist vor dem Gastspiel am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF eins) in Israel um einen weiteren prominenten Namen länger geworden. David Alaba steht der ÖFB-Auswahl im zweiten EM-Qualifikationsspiel der laufenden Kampagne wegen anhaltender muskulärer Probleme nicht zur Verfügung. Das gab der ÖFB am Freitag in der Früh bekannt.

Der 26-Jährige von Bayern München machte die Reise nach Haifa am Freitagvormittag nicht mit. "David hatte schon in der Halbzeit Probleme mit der Muskulatur", erklärte Teamchef Franco Foda am Tag nach dem verpatzten EM-Quali-Auftakt gegen Polen (0:1). "Er hat dann durchgespielt. Um Mitternacht haben wir uns noch einmal mit dem Doktor und den Physios zusammengesetzt. Die Probleme waren einfach zu groß, als dass er spielen könnte."

Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich Alaba immer wieder mit Sehnenproblemen herumgeschlagen. Sein Einsatz gegen Polen war zu Wochenbeginn noch fraglich gewesen. Erst am Montag unterzog sich der Wiener in München einer genauen Untersuchung, meldete sich danach aber für das Heimspiel gegen den Gruppenfavoriten fit.

Knappe Niederlage gegen Polen: Die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/13 Das ÖFB-Team muss sich knapp, aber doch zum EM-Quali-Start der polnischen Nationalmannschaft geschlagen geben. SPOX benotet die Leistung unserer ÖFB-Kicker. © GEPA 2/13 Heinz Lindner (Note= 3): Machte sich eine durchaus ansprechende Leistung mit starken Paraden durch einen kleinen Fehler beim Gegentor ein bisschen kaputt. Hätte die Hereingabe von Tomasz Kedziora nicht nach vorne abtropfen lassen dürfen. © GEPA 3/13 Maximilian Wöber (Note= 3-): weder defensiv noch offensiv herausragend, auch weniger auffällig als der Kollege auf der rechten Seite Stefan Lainer. Dennoch eine ganz starke Flanke in der Schlussphase auf Marc Janko. © GEPA 4/13 Aleksandar Dragovic (Note= 3): Ließ sich durch die diffizile Situation im Stammverein Leverkusen in seiner Performance nicht beeinflussen. Recht solide, scheute keine Zweikämpfe, packte auch des Öfteren den spieleröffnenden langen Ball aus. © GEPA 5/13 Martin Hinteregger (Note= 3): Laut eigener Aussage in „der besten Phase“ seiner Karriere, auch gegen Lewandowski & Co. durchaus ansprechend. Mit sieben Balleroberungen führt er diese Statistik an. © GEPA 6/13 Stefan Lainer (Note= 2): Defensiv bärenstark und gewohnt verlässlich, auch offensiv mit Akzenten im Zusammenspiel mit Vordermann Lazaro. Zielinski biss sich an ihm vor allem vor dem Pausentee die Zähne aus. © GEPA 7/13 David Alaba (Note= 4): Kreierte mit seinen Flanken keine einzige gefährliche Situation, ließ sich beim Gegentor zu leicht abdrängen und fehlte dann im entscheidenden Moment. Mit 23 Ballverlusten Spitzenreiter in dieser Statistik. © GEPA 8/13 Julian Baumgartlinger (Note= 2): Grundsätzlich sehr ansprechende Performance des Kapitäns, wenngleich der Leistungsrückfall des Teams in Halbzeit zwei auch an seiner Person festzumachen ist. Mit 66% gewonnenen Zweikämpfen aber immerhin ein Top-Wert. © GEPA 9/13 Florian Grillitsch (Note= 3): Offensiv orientierter als Nebenmann Baumgartlinger, zündende Ideen blieben aber aus. Wählte zu häufig den Sicherheitspass zu Hinteregger oder Dragovic. Weder Fisch, noch Fleisch. © GEPA 10/13 Marcel Sabitzer (Note= 4): Kann sein zweifelsohne vorhandenes großartiges Potenzial im Nationalteam heute nicht wirklich zur Entfaltung bringen. Der blasseste der Offensivreihe, hatte mit 48 Ballkontakten die Zweitwenigsten der Startelf. © GEPA 11/13 Valentino Lazaro (Note= 3): Aktivposten in der Anfangsphase, nahm seine starke Form aus Berlin auch ins Nationalteam mit. Sein Einsatz wurde allerdings nicht belohnt, machte in Minute 81 der Strafraumkobra Marc Janko Platz. © GEPA 12/13 Marko Arnautovic (Note= 3-): abgesehen von einem formidabel getretenen Freistoß eine leider recht blasse Leistung, wurde aber von den Hintermännern nicht wirklich oft in aussichtsreiche Positionen gebracht. © GEPA 13/13 Wechselspieler: Marc Janko für Valentino Lazaro (81.), Karim Onisiwo für Florian Grillitsch (84.). Janko hatte den Ausgleichstreffer am Kopf, setzte die Frucht aber knapp an der Stange vorbei.

Franco Foda: "Sein Ausfall ist sehr schmerzhaft"

Für Israel reicht es nicht mehr. "Sein Ausfall ist sehr schmerzhaft", sagte Foda. "David hat ein sehr gutes Spiel gegen Polen gezeigt, ist ein Führungsspieler und wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Aber er fällt aus und ich beschäftige mich nur mit den Spielern, die ich an Bord habe." 23 waren es, die am Freitag im Flugzeug saßen. Anstelle von Alaba könnte in Haifa auf der linken Außenbahn Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer zum Einsatz kommen. Auch die Umstellung von einer Dreier- auf eine Viererkette in der Defensive scheint denkbar.

Schon gegen Polen hatte Foda mehrere wichtige ÖFB-Spieler ersetzen müssen. Im Sturm stehen ihm derzeit etwa die Deutschland-Legionäre Michael Gregoritsch (FC Augsburg) wegen eines grippalen Infektes und Guido Burgstaller (Schalke 04) wegen einer komplexen Zahn-Operation nicht zur Verfügung. Dazu musste Foda auch für die ins Team zurückgekehrten Youngsters Philipp Lienhart (Gehirnerschütterung) und Hannes Wolf (Sprunggelenksverletzung) andere Akteure nachnominieren. Der Ausfall von Schalke-Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf wegen dessen Knieverletzung war bereits seit längerer Zeit festgestanden.

